Corte de gas en Paraná: quedan 500 domicilios sin servicio y sigue la reconexión casa por casa

El corte de gas en Paraná continúa generando tareas de reconexión en distintos sectores de la ciudad, donde al cierre de este viernes todavía permanecían alrededor de 500 domicilios sin suministro. Desde Redengas confirmaron a Elonce que el servicio ya fue restablecido en gran parte de la capital entrerriana, aunque las cuadrillas seguirán trabajando durante toda la jornada del sábado para normalizar la situación.

El gerente de la distribuidora, Mario Luna, explicó a Elonce que la empresa dispuso la totalidad de su personal operativo para atender la emergencia surgida tras la interrupción del servicio registrada el jueves. Desde entonces, los operarios realizan un trabajo casa por casa para rehabilitar el suministro de manera segura.

La distribuidora dividió la ciudad en diferentes sectores para agilizar la atención de los reclamos y optimizar el recorrido de los equipos técnicos, que permanecieron trabajando durante las 24 horas del viernes.

Diez cuadrillas recorren la ciudad

"Actualmente todo el personal operativo está trabajando. Son diez cuadrillas que recorren la ciudad y a medida que ingresan los llamados vamos asignando los trabajos", explicó Luna en diálogo con Elonce.

El gerente precisó que, hasta las 19 del viernes, quedaban pendientes de rehabilitar unos 500 domicilios, aunque aclaró que el número variaba constantemente debido a que continuaban ingresando nuevos avisos de usuarios sin servicio.

Además, indicó que en algunos casos los vecinos informaban la falta de gas y luego lograban reactivar el regulador por sus propios medios, sin comunicar la novedad a la empresa. "Cuando llegamos al domicilio solicitado, ya tiene gas", explicó, por lo que pidió a quienes recuperen el servicio que también lo informen para optimizar el trabajo de las cuadrillas.

El operativo continuará este sábado

Luna confirmó que las tareas de reconexión se extenderán durante toda la jornada del sábado hasta completar la rehabilitación del suministro en todos los hogares afectados. También señaló que algunos gasistas matriculados colaboraban de manera voluntaria, aunque recomendó a los usuarios comunicarse directamente con Redengas para garantizar una reconexión segura.

Finalmente, explicó que la interrupción no afectó de igual manera a todos los usuarios. Mientras algunos domicilios nunca perdieron el suministro, en otros se activó el bloqueo de los reguladores, una situación que obligó a realizar intervenciones individuales y volvió más compleja la normalización del servicio.