Lionel Scaloni: “Esto es Argentina, no hay nada fácil”, afirmó tras la sufrida clasificación a octavos

Lionel Scaloni no ocultó el alivio ni el orgullo tras la clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial 2026. Luego del trabajado triunfo por 3-2 ante Cabo Verde en tiempo suplementario, el entrenador analizó el desarrollo del encuentro y remarcó que su equipo volvió a demostrar una de las características que lo identifica desde hace años: la capacidad para luchar hasta el final.

Apenas terminado el partido en el Hard Rock Stadium de Miami, el técnico habló con la prensa todavía sobre el campo de juego y destacó la dificultad del compromiso. “Fue un partido durísimo. Siempre hay que sacar lo positivo, este equipo nunca se rinde. Hay que felicitar al rival. Cuando uno dice que no es un rival fácil, hoy demostró que es un gran equipo”, expresó.

El seleccionador también resaltó el enorme desgaste físico realizado por sus futbolistas durante los 120 minutos. “Me quedo con el aporte de todos, han terminado muy cansados y han dado todo”, afirmó, poniendo en valor el compromiso colectivo que permitió a la Albiceleste superar una eliminatoria mucho más compleja de lo previsto.

Foto: AFA.

“Esto es Argentina y no hay nada fácil”

Entre las frases que dejó la conferencia, una de las más resonantes fue la reflexión de Scaloni sobre la exigencia que enfrenta permanentemente la Selección Argentina. El entrenador aseguró que el prestigio del campeón del mundo obliga a disputar cada partido con la máxima intensidad, sin importar el rival.

“Esto es Argentina, el que no lo entiende, es difícil. Nosotros sí, los argentinos lo van a entender. No hay nada fácil”, sostuvo el técnico, dejando en claro que en un Mundial cada selección representa un desafío y que las diferencias entre los equipos suelen ser mucho más estrechas de lo que indican los antecedentes.

Las palabras del entrenador reflejaron lo ocurrido en Miami, donde Cabo Verde llevó al límite al conjunto argentino y logró igualar el marcador en dos oportunidades antes de caer en el tiempo suplementario.

Foto: AFA.

Un partido histórico también para el entrenador

Además de la clasificación a los octavos de final, el encuentro tuvo un significado especial para Lionel Scaloni, ya que alcanzó los 100 partidos al frente de la Selección Argentina. Con esa cifra, se consolidó como el segundo entrenador con más presencias en la historia del combinado nacional, solo por detrás de Guillermo Stábile, quien dirigió 124 encuentros.

Consultado sobre ese logro, el entrenador prefirió centrar la atención en el desarrollo del partido antes que en la marca personal. “Hubiera sido una locura perder, pero esto es el fútbol”, respondió al ser consultado por su centenario en el banco argentino.

Con este triunfo, Argentina se sumó al grupo de selecciones que ya aseguraron su lugar entre los 16 mejores del Mundial 2026. En la próxima instancia enfrentará a Egipto, con el objetivo de seguir avanzando en la defensa del título y mantener viva la ilusión de conquistar una nueva Copa del Mundo. La actuación ante Cabo Verde dejó enseñanzas para el cuerpo técnico, que ahora buscará ajustar detalles antes del próximo compromiso eliminatorio.