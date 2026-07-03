Fiesta en la Fan Zone de Paraná: alocada celebración del triunfo de Argentina y el golazo de Lisandro Martínez

REDACCIÓN ELONCE
Argentina venció 3 a 2 a Cabo Verde en un partido vibrante y avanzó en el Mundial 2026. En la Fan Zone de Paraná, el golazo del entrerriano Lisandro Martínez desató una fiesta entre los hinchas que alentaron frente a la pantalla gigante.
La Fan Zone de Paraná volvió a convertirse este viernes en el punto de encuentro de decenas de vecinos que eligieron alentar a la Selección. Los hinchas estallaron de alegría cuando Argentina derrotó 3 a 2 a Cabo Verde y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, con los goles de Lionel Messi, el entrerriano Lisandro Martínez y Cristian "Cuti" Romero, en una noche cargada de emoción que se definió recién en el tiempo suplementario.
A pesar de la baja temperatura, familias, grupos de amigos y fanáticos del fútbol colmaron el predio ubicado en la zona del Shopping La Paz, donde el encuentro se siguió a través de una pantalla gigante.
Con camisetas albicelestes, gorros, bufandas y banderas, los simpatizantes llegaron desde temprano para asegurarse un buen lugar y vivir una nueva noche mundialista junto a otros hinchas. El ambiente volvió a combinar pasión futbolera, gastronomía y entretenimiento al aire libre.
El espacio, que ya había sido escenario de las reuniones durante los partidos anteriores de la Selección, volvió a reunir a grandes y chicos en una propuesta que busca trasladar el clima de las tribunas a pleno corazón de la capital entrerriana.
Emprendedores y gastronomía para acompañar la fiesta
Uno de los grandes atractivos de la jornada fue nuevamente el paseo gastronómico, donde emprendedores locales ofrecieron distintas propuestas para acompañar el encuentro.
Los tradicionales choripanes y las empanadas son algunos de los productos más buscados por quienes aprovecharon la previa y el desarrollo del partido para compartir una comida caliente en medio de la fría noche.
Una fiesta celeste y blanca
Cada ataque de la Scaloneta fue acompañado por aplausos, cánticos y banderas agitadas frente a la pantalla gigante. El aliento para Lionel Messi y el resto del plantel se hizo sentir desde Paraná, donde los hinchas vivieron el partido con intensidad.
La propuesta permitió que familias completas compartan una nueva experiencia mundialista al aire libre, reafirmando el éxito de la Fan Zone como espacio de encuentro para los amantes del fútbol.
El primer grito de la noche desató el festejo
El gol de Lionel Messi hizo estallar de alegría a la Fan Zone de Paraná. Apenas la pelota cruzó la línea, el predio se llenó de abrazos, saltos, aplausos y banderas celestes y blancas.
Entre cábalas, pronósticos y camisetas, los hinchas palpitan otra noche mundialista
Vestidos de celeste y blanco, con camisetas, gorros, banderas, vuvuzelas y hasta las mejillas pintadas, grandes y chicos le dieron color a la previa del partido. Las familias comenzaron a llegar desde temprano al predio y, mientras esperaban el inicio del encuentro, compartieron sus pronósticos y expresaron su confianza en la Selección. "Es muy lindo venir a este lugar a ver el partido lleno de gente y la alegría mundialera", comentó uno de los jóvenes presentes.
Los más chicos fueron los grandes protagonistas de la previa. Juani apostó por un triunfo argentino 2 a 1, mientras que Thiago pronosticó un 3 a 1. Otros eligieron confiar en Lionel Messi como goleador de la noche. "Uno a cero, con gol de Messi", aseguró una niña, mientras otra mostró orgullosa su camiseta con el nombre del capitán y confesó que es su jugador favorito. "Me gusta vestirme de Argentina", dijo otra de las pequeñas hinchas, luciendo un gorro albiceleste y una vuvuzela que, según contó, le regaló su mamá.
El entusiasmo también se reflejó en los cánticos y en los tradicionales bombos que comenzaron a sonar antes del pitazo inicial. Hubo quienes llegaron desde distintos barrios de Paraná e incluso desde Colonia Avellaneda para sumarse a la fiesta. Otros reconocieron que la visita a la Fan Zone ya se convirtió en una cábala. "Venimos todos los partidos", afirmaron dos jóvenes, convencidos de que compartir cada encuentro junto a otros hinchas ayuda a acompañar el camino de la Scaloneta. Entre aplausos, música y el Himno Nacional Argentino, la ilusión volvió a adueñarse de la noche paranaense.
El sueño de la cuarta estrella
El tanto de Lionel Messi cambió el ánimo en la Fan Zone de Paraná. La tensión de los primeros minutos dio paso a los abrazos, los cánticos y la confianza de los hinchas, que comenzaron a ilusionarse con una clasificación a los cuartos de final. "Ya tenemos la cuarta, ya está", se entusiasmó uno de los jóvenes, mientras otro pidió cautela: "Hay que creer más". También hubo palabras de reconocimiento para el entrerriano Lisandro Martínez. "Es un capo", resumió un simpatizante.
En el entretiempo, mientras algunos aprovecharon para recorrer los puestos gastronómicos y buscar algo caliente para comer o tomar, otros permanecieron frente a la pantalla gigante por cábala. "Es la primera vez que vengo, pero una emoción. Vamos bien, ahora esperamos el segundo tiempo", comentó un joven de Paraná. Otro grupo coincidió en que Cabo Verde "es un equipo muy bueno" y valoró el desempeño del rival. "Es la primera vez que clasifican a un Mundial, así que hay que respetarlos", señalaron, aunque se mostraron optimistas: "Yo creo que vamos a ganar".
Las familias también vivieron con intensidad el encuentro. "Siempre le tuve fe a Messi", aseguró una pareja luego del primer gol, mientras una vecina sostuvo que el capitán "no lo pueden sacar". Con camisetas de Messi y Rodrigo De Paul, los fanáticos también destacaron el trabajo de Emiliano "Dibu" Martínez y pidieron que Julián Álvarez tenga minutos en el complemento. "Tengo esperanza de que meta dos goles más", expresó un hincha, mientras desde otro sector del predio un grupo de adolescentes llegado desde San Agustín alentaba sin pausa: "Vamos por la cuarta". Entre bombos, batucada y canciones, la ilusión siguió creciendo en la noche paranaense.
El golazo de Lisandro Martínez desató el festejo en la Fan Zone
Cuando el partido parecía encaminarse a una definición dramática, el entrerriano Lisandro Martínez apareció en el alargue para marcar un verdadero golazo y devolverle la ventaja a la Selección argentina frente a Cabo Verde. El tanto hizo explotar de alegría la Fan Zone de Paraná, donde cientos de hinchas estallaron en un solo grito, entre abrazos, saltos y banderas celestes y blancas.