Casación confirmó la condena a Juan Ruiz Orrico por el choque fatal en la ruta 39

Juan Ruiz Orrico recibió este viernes un nuevo revés judicial luego de que la Cámara de Casación de Concordia rechazara el recurso interpuesto por su defensa y confirmara la condena de cinco años y ocho meses de prisión efectiva por el delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas. La resolución mantiene vigente la sentencia dictada en marzo por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay.

El fallo representa un paso clave dentro del proceso judicial iniciado tras el trágico siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024, cuando Orrico, al mando de un Volkswagen Passat oficial, invadió el carril contrario de la ruta provincial 39, a la altura del kilómetro 123, e impactó de frente contra un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro jóvenes trabajadores.

Foto: Archivo Elonce.

Como consecuencia del violento choque perdieron la vida Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi, todos oriundos de Basavilbaso, quienes se dirigían a cumplir con su jornada laboral en la localidad de Pronunciamiento. El caso generó una profunda conmoción en Entre Ríos y tuvo un amplio seguimiento por parte de la comunidad durante todo el proceso judicial.

La sentencia quedó respaldada por la Cámara de Casación

En marzo de este año, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo, había declarado a Orrico autor material y penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas, imponiéndole una pena de cinco años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Durante el juicio oral, la Fiscalía, representada por el doctor Eduardo Santo, junto con los abogados querellantes Mario Arcusin y Rosatti, presentaron pruebas y testimonios para sostener la acusación y solicitar la pena máxima prevista para este tipo de delito.

Foto: Archivo Elonce.

Por su parte, la defensa, ejercida por los abogados Félix Pérez y Leandro Monje, procuró obtener una reducción de la condena argumentando la ausencia de antecedentes penales de Orrico, su arrepentimiento, la colaboración durante el proceso y el respeto mostrado hacia las decisiones judiciales. Sin embargo, esos planteos no modificaron el criterio de los magistrados, que ahora fue ratificado por la Cámara de Casación, publicó 03442.

La defensa aún puede recurrir al Superior Tribunal

Con la resolución conocida este viernes, la sentencia quedó nuevamente confirmada, aunque todavía no adquirió firmeza definitiva. La legislación vigente contempla una última instancia dentro del ámbito provincial para revisar el fallo.

Los abogados defensores disponen de diez días hábiles para preparar y presentar un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, una vez que la Cámara de Casación dé a conocer los fundamentos completos de su decisión.