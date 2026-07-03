"El básico ronda los $470.000": el reclamo de trabajadores de LT11

Trabajadores de LT11 Radio General Francisco Ramírez realizaron este viernes una volanteada en Concepción del Uruguay para visibilizar la situación que atraviesa la emisora y el conjunto de los medios públicos nacionales. La actividad fue resuelta en asamblea y coincidió con la conmemoración del Día del Locutor.

El delegado gremial de locutores, Juan Pralong, explicó que la jornada tuvo como principal objetivo acercar a la comunidad los reclamos del sector y advirtió que la problemática no es exclusiva de LT11, sino que alcanza a más de 40 radios públicas de todo el país.

"Decidimos salir a la calle para contarle a la sociedad cuál es la realidad que estamos viviendo y por qué defendemos los medios públicos", sostuvo el representante sindical.

Salarios, equipos y programación local

Entre los principales reclamos, Pralong señaló que los salarios básicos de los trabajadores rondan los 470 mil pesos, cifra que calificó como insuficiente frente al contexto económico actual.

Además, denunció un progresivo deterioro de los medios públicos y recordó que LT11 continúa sin transmitir por AM, ya que el equipo transmisor robado hace dos años todavía no fue reemplazado.

El delegado también advirtió sobre la falta de insumos y las dificultades para el mantenimiento de los equipos de trabajo, situación que, afirmó, repercute directamente en el funcionamiento diario de la emisora.

Pedido de un plan de lucha

Otro de los cuestionamientos apuntó a la reducción de la programación local como consecuencia del incremento de los contenidos emitidos desde Buenos Aires.

En ese sentido, Pralong reclamó el restablecimiento de la programación local y regional completa para LT11, al considerar que constituye un servicio esencial para la comunidad de Concepción del Uruguay y la región.

Asimismo, solicitó que las conducciones nacionales de los sindicatos convoquen a un plenario de delegados para definir un plan de lucha en defensa de los medios públicos, los convenios colectivos de trabajo y las condiciones laborales de los trabajadores.