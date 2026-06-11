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Paraná Preocupación en la radio pública

Trabajadores de LT14 rechazaron el retiro del móvil de exteriores de la radio de Paraná

Personal de la emisora expresó su preocupación por la decisión de retirar la unidad utilizada para coberturas periodísticas. Advirtieron a Elonce que la medida se suma a otras restricciones implementadas por Radio Nacional en los últimos meses.

11 de Junio de 2026
El móvil de LT14 de Paraná
El móvil de LT14 de Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Personal de la emisora expresó su preocupación por la decisión de retirar la unidad utilizada para coberturas periodísticas. Advirtieron a Elonce que la medida se suma a otras restricciones implementadas por Radio Nacional en los últimos meses.

Trabajadores de prensa de Radio LT14 "General Urquiza" - Radio Nacional Paraná manifestaron su preocupación y rechazo ante la decisión de retirar el móvil de exteriores que utiliza la emisora para realizar coberturas periodísticas en la capital entrerriana y distintas localidades de la provincia. La medida fue comunicada en las últimas horas y generó inquietud entre periodistas y operadores, quienes consideran que se trata de una herramienta fundamental para el desarrollo de las tareas diarias.

El m&oacute;vil de LT14 de Paran&aacute; (foto Elonce)
El móvil de LT14 de Paraná (foto Elonce)

Silvina Ríos, una de las trabajadoras de la radio, sostuvo a Elonce que la unidad móvil representa mucho más que un vehículo. “Estamos preocupados y rechazamos la posibilidad de que se lleven nuestro móvil, una herramienta que está todos los días en las calles de Paraná cubriendo actividades a las que somos convocados y dándole voz a quienes necesitan contar algo o dar a conocer una situación”, manifestó.

 

Y agregó: “Para nosotros, el móvil representa las calles, la comunidad, el pueblo y la posibilidad de estar allí; no tener el móvil significaría también tener menos herramientas trabajo”.

 

La periodista remarcó además que la decisión se enmarca en una serie de medidas impulsadas a nivel nacional que, según consideró, fueron limitando progresivamente los recursos con los que cuenta la radio pública para desarrollar su labor cotidiana.

 

El m&oacute;vil de LT14 de Paran&aacute; (foto Elonce)
El móvil de LT14 de Paraná (foto Elonce)

Por su parte, Martín Paniagua indicó que el retiro del móvil se suma a otras decisiones adoptadas por Radio Nacional durante los últimos meses. Entre ellas mencionó el cierre de redes sociales, la interrupción de canales de streaming y las modificaciones en la transmisión de contenidos por internet.

 

“Es sumamente preocupante porque son herramientas muy importantes para la comunicación que tiene una radio con más de 80 años de historia en la provincia. Nos encontramos en una situación difícil y estamos muy preocupados por todo lo que viene pasando”, apuntó.

 

Según explicó, los empleados solicitaron reuniones con el coordinador local de la radio, Marcelo Pérez, y con autoridades de Radio Nacional para intentar revertir la medida y exponer la importancia que tiene el móvil para la cobertura diaria de actividades oficiales, sociales, culturales y de interés general.

 

 

Los argumentos y la incertidumbre

 

De acuerdo con lo informado por los trabajadores, la explicación recibida indica que el vehículo será trasladado a otra emisora para ser utilizado por personal técnico. Sin embargo, afirmaron que desconocen mayores detalles sobre la decisión y los criterios adoptados para concretar el traslado.

 

“Paraná es una capital de provincia y necesitamos estar presente, donde la visibilidad institucional del medio es importante y nosotros como medio tenemos más de 80 años de trayectoria, de historia, de vida, así que queremos seguir en ese en ese camino”, argumentó Ríos.

Trabajadores de LT14 rechazaron el retiro del móvil de exteriores de la radio de Paraná

Además, sostuvo que las alternativas planteadas, como la posibilidad de utilizar servicios de transporte contratados de manera ocasional, no reemplazan las funciones ni la identificación que brinda una unidad propia. “Podemos tener dos tres días un Uber, pero no es un móvil de nuestra radio, no está visibilizado y no es lo mismo que esté el medio, que esté presente nuestro móvil”, cerró.

 

Los trabajadores anticiparon que presentarán una nota formal solicitando que la medida sea revisada y ratificaron su intención de continuar gestionando instancias de diálogo con las autoridades para preservar una herramienta que consideran indispensable para el funcionamiento de LT14.

Temas:

móvil de LT 14 Radio Nacional Paraná
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