La Selección Argentina tiene fecha confirmada para los octavos de final ante Egipto

La Selección Argentina volverá a jugar el martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo nacional enfrentará a Egipto desde las 13, hora de Argentina, en Atlanta, luego de conseguir una ajustada victoria por 3 a 2 frente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni logró avanzar a la ronda de los 16 mejores tras un partido exigente, que se resolvió en tiempo suplementario. El tercer gol, convertido por Cristian “Cuti” Romero, permitió destrabar un encuentro que tuvo momentos de tensión para el seleccionado campeón del mundo.

Del otro lado estará Egipto, que consiguió una clasificación inédita. Los Faraones empataron 1 a 1 con Australia en el Dallas Stadium de Arlington y luego se impusieron en la definición por penales para meterse, por primera vez, en los octavos de final de una Copa del Mundo.

Día, horario y dónde ver el partido

El partido entre la Selección Argentina y Egipto se jugará el martes 7 de julio, desde las 13 de Argentina, en el estadio de Atlanta. Será uno de los cruces que abrirán la instancia eliminatoria del Mundial, con el objetivo de avanzar entre los ocho mejores equipos del certamen.

El encuentro podrá verse por Telefe, TyC Sports, TV Pública y DirecTV. Además, estará disponible a través de Disney+ para los usuarios que cuenten con el plan Premium de la plataforma.

El duelo marcará el tercer enfrentamiento entre ambos seleccionados. Argentina ganó los dos antecedentes: el primero fue una goleada por 6 a 0 en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, mientras que el segundo se disputó en marzo de 2008, en El Cairo, con triunfo albiceleste por 2 a 0.

El antecedente de Argentina en los octavos de final

La Selección Argentina disputará por undécima vez una instancia de octavos de final en una Copa del Mundo. En los diez antecedentes anteriores, el seleccionado nacional consiguió siete clasificaciones y sufrió tres eliminaciones.

Entre los triunfos más recordados aparecen las victorias ante Uruguay en México 1986, Brasil en Italia 1990, Inglaterra en Francia 1998, México en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, Suiza en Brasil 2014 y Australia en Qatar 2022.

Las eliminaciones en esta fase se produjeron ante Suecia en el Mundial de 1934, Rumania en Estados Unidos 1994 y Francia en Rusia 2018. Ahora, la Selección Argentina buscará extender su recorrido en Estados Unidos ante un rival que llega con el impulso de haber alcanzado una instancia histórica para su fútbol.