Fuerte choque entre un colectivo y un camión en Santa Fe dejó cinco personas hospitalizadas

Un colectivo que realizaba un tour de compras desde Rosario hacia la localidad chaqueña de Machagai chocó con un camión en Sauce Viejo. El siniestro ocurrió en la rotonda que vincula el acceso al aeropuerto local con el camino que une la Ruta Nacional 11 y la autopista Santa Fe-Rosario.

Por causas que se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron en ese sector durante la jornada del viernes. Como consecuencia del impacto, el micro sufrió importantes daños en su parte delantera y el parabrisas del lado del conductor quedó completamente destruido.

Tras el accidente, se desplegó un operativo de asistencia para atender a los ocupantes del vehículo. En el lugar trabajaron efectivos del Comando Radioeléctrico, personal de la Guardia Provincial y al menos tres ambulancias del SIES 107.

Cinco pasajeros fueron trasladados por precaución

Luego del choque, cinco personas que viajaban en el colectivo fueron trasladadas al Samco de Santo Tomé para una evaluación médica. Entre ellas se encontraban un niño de 11 años, una niña de 4, una joven de 19 años, una mujer de 49 y un hombre de 70.

Los pasajeros fueron asistidos por precaución, ante las características del impacto y los daños que presentó la unidad. Según se informó, todos fueron revisados por profesionales de salud luego de arribar al centro médico.

Tras los controles, se constató que presentaban lesiones leves y recibieron el alta médica. No quedaron personas internadas como consecuencia del siniestro vial ocurrido en el acceso a Sauce Viejo.

Investigan cómo se produjo el impacto

El colectivo había partido desde Rosario y tenía como destino Machagai, una localidad ubicada en la provincia de Chaco. El viaje se vio interrumpido al producirse la colisión con el camión en una zona de conexión entre rutas de alto tránsito.

La intervención de los equipos de emergencia permitió asistir a los pasajeros y ordenar la situación en el lugar. El operativo incluyó el traslado de quienes requerían controles médicos y el trabajo de las fuerzas de seguridad en el sector.

Mientras se avanzaba con la atención de los ocupantes, las autoridades comenzaron a reunir información para establecer las circunstancias en las que se produjo el choque entre el micro y el camión.