Conductor alcoholizado chocó un auto estacionado y le retuvieron la camioneta

Un conductor alcoholizado chocó un automóvil estacionado y terminó con su camioneta retenida durante un procedimiento realizado en la madrugada de este sábado por personal de la comisaría segunda de Concordia.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:50, cuando efectivos policiales fueron comisionados a la intersección de las calles Perú y Urdinarrain tras un aviso por un siniestro vial.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que una camioneta Volkswagen Amarok había colisionado contra un automóvil que se encontraba estacionado.

El conductor estaba dormido dentro de la camioneta

Según informaron fuentes policiales, el conductor de la Amarok fue hallado durmiendo en el interior del vehículo.

Al despertarlo, los efectivos advirtieron que presentaba claros signos compatibles con un estado de intoxicación alcohólica, por lo que solicitaron la intervención de personal de la Dirección de Tránsito Municipal.

El test de alcoholemia dio positivo

Los agentes municipales realizaron el correspondiente control con alcoholímetro, que arrojó un resultado de 1,3 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.

Ante esta situación, se dispuso la retención de la camioneta, mientras se realizaron las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes por el siniestro vial.