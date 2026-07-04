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Policiales Concordia

Conductor alcoholizado chocó un auto estacionado y le retuvieron la camioneta

El siniestro ocurrió durante la madrugada en la intersección de Perú y Urdinarrain, en Concordia. El conductor de una camioneta fue hallado dormido dentro del vehículo y el test de alcoholemia arrojó 1,3 gramos de alcohol por litro de sangre.

4 de Julio de 2026
Accidente en Concordia
Accidente en Concordia Foto: Policía de Entre Ríos

El siniestro ocurrió durante la madrugada en la intersección de Perú y Urdinarrain, en Concordia. El conductor de una camioneta fue hallado dormido dentro del vehículo y el test de alcoholemia arrojó 1,3 gramos de alcohol por litro de sangre.

Un conductor alcoholizado chocó un automóvil estacionado y terminó con su camioneta retenida durante un procedimiento realizado en la madrugada de este sábado por personal de la comisaría segunda de Concordia.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 6:50, cuando efectivos policiales fueron comisionados a la intersección de las calles Perú y Urdinarrain tras un aviso por un siniestro vial.

 

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que una camioneta Volkswagen Amarok había colisionado contra un automóvil que se encontraba estacionado.

El conductor estaba dormido dentro de la camioneta

 

Según informaron fuentes policiales, el conductor de la Amarok fue hallado durmiendo en el interior del vehículo.

 

Al despertarlo, los efectivos advirtieron que presentaba claros signos compatibles con un estado de intoxicación alcohólica, por lo que solicitaron la intervención de personal de la Dirección de Tránsito Municipal.

El test de alcoholemia dio positivo

 

Los agentes municipales realizaron el correspondiente control con alcoholímetro, que arrojó un resultado de 1,3 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.

 

Ante esta situación, se dispuso la retención de la camioneta, mientras se realizaron las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes por el siniestro vial.

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Conductor alcoholizado Concordia alcoholizado alcoholemia
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