Un hombre robó equipamiento de la guardia centro de salud de Bajada Grande

Robó equipamiento de la guardia de un centro de salud en Paraná.

Un sujeto robó equipamiento de la guardia de un centro de salud ubicado en Bajada Grande y escapó, pero fue localizado por personal policial tras un operativo de búsqueda realizado en la zona.

El hecho ocurrió en el centro de salud Gerardo Domagk, sobre avenida Estrada de Paraná. Según se informó, el hombre sustrajo dos tensiómetros y un estetoscopio de la guardia antes de darse a la fuga.

Recuperaron parte de los elementos

Con las características aportadas, los efectivos localizaron a un sospechoso que coincidía con la descripción. Al advertir la presencia policial, intentó escapar y descartó dos tensiómetros sobre un cantero. Los elementos fueron secuestrados y restituidos al centro de salud por disposición de la Fiscalía.