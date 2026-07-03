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Policiales Fue perseguido por la Policía

Un hombre robó equipamiento de la guardia centro de salud de Bajada Grande

El sospechoso sustrajo dos tensiómetros y un estetoscopio del centro de salud Gerardo Domagk, en Bajada Grande. Durante la fuga descartó parte de los elementos, que fueron recuperados.

3 de Julio de 2026
Robó equipamiento de la guardia de un centro de salud en Paraná.
Robó equipamiento de la guardia de un centro de salud en Paraná. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

El sospechoso sustrajo dos tensiómetros y un estetoscopio del centro de salud Gerardo Domagk, en Bajada Grande. Durante la fuga descartó parte de los elementos, que fueron recuperados.

Un sujeto robó equipamiento de la guardia de un centro de salud ubicado en Bajada Grande y escapó, pero fue localizado por personal policial tras un operativo de búsqueda realizado en la zona.

El hecho ocurrió en el centro de salud Gerardo Domagk, sobre avenida Estrada de Paraná. Según se informó, el hombre sustrajo dos tensiómetros y un estetoscopio de la guardia antes de darse a la fuga.

 

Recuperaron parte de los elementos

 

Con las características aportadas, los efectivos localizaron a un sospechoso que coincidía con la descripción. Al advertir la presencia policial, intentó escapar y descartó dos tensiómetros sobre un cantero. Los elementos fueron secuestrados y restituidos al centro de salud por disposición de la Fiscalía.

Temas:

Bajada Grande centro de salud Paraná
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