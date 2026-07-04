Quedaron definidos los octavos de final del Mundial con Argentina entre los 16 mejores

Los octavos de final del Mundial 2026 quedaron completamente definidos luego de disputarse los dieciseisavos de final del certamen, instancia incorporada por primera vez debido al nuevo formato de 48 selecciones.

Entre los equipos que lograron avanzar aparece la Selección argentina, que necesitó tiempo suplementario para superar a Cabo Verde, además de Brasil, Colombia, España, Portugal, Francia, Inglaterra y otros candidatos al título.

En total, 16 selecciones continúan en carrera por la Copa del Mundo y comenzarán ahora una nueva fase de eliminación directa.

Octavos de final del Mundial 2026

-Canadá vs. Marruecos - Sábado 4 de julio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

-Paraguay vs. Francia - Sábado 4 de julio a las 18 en el estadio de Philadelphia.

-Brasil vs. Noruega - Domingo 5 de julio a las 17 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

-México vs. Inglaterra - Domingo 5 de julio a las 21 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

-Portugal vs. España - Lunes 6 de julio a las 16 en el AT&T Stadium de Dallas.

-Estados Unidos vs. Bélgica - Lunes 6 de julio a las 21 en el Lumen Field de Seattle.

-Argentina vs. Egipto - Martes 7 de julio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

-Suiza vs. Colombia - Martes 7 de julio a las 17 en el BC Place de Vancouver.

La próxima ronda promete varios duelos de alto voltaje, con enfrentamientos entre selecciones tradicionales y equipos que protagonizan destacadas campañas en esta edición del torneo.

Argentina buscará el pase a cuartos

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni llega a los octavos luego de una trabajada victoria sobre Cabo Verde, que exigió al campeón del mundo más de lo esperado.

La selección de Egipto, el próximo rival de Argentina

Ahora, la Albiceleste tendrá como rival a Egipto, que también logró avanzar entre los 16 mejores y buscará dar una de las grandes sorpresas del campeonato.

Por su parte, otro de los encuentros más atractivos será el clásico ibérico entre España y Portugal, mientras que Brasil deberá medirse con una siempre competitiva Noruega.

Potencias que quedaron eliminadas

La ampliación del formato también dejó eliminaciones resonantes antes de los octavos de final.

Entre las principales selecciones que se despidieron del Mundial aparecen Alemania, Países Bajos, Uruguay y Croacia, además de Japón, Senegal, Suecia, Australia, Austria, Ecuador, Corea del Sur, Irán, Arabia Saudita, Argelia, Ghana y Cabo Verde, entre otras.

Con los cruces ya definidos, la Copa del Mundo ingresará en una etapa decisiva, donde cada partido será eliminatorio y cualquier error puede significar la despedida del sueño mundialista.