Colombia venció a Ghana y completó el cuadro de octavos de final del Mundial

La Selección de Colombia derrotó 1-0 a Ghana y se convirtió en la última clasificada a los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputó en el Arrowhead Stadium de Kansas, donde el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo hizo valer un gol tempranero de Jhon Arias y una sólida tarea defensiva para sellar el pase a la siguiente ronda.

Con este resultado, el seleccionado colombiano enfrentará a Suiza, ganador del Grupo B, en busca de un lugar en los cuartos de final.

Colombia clasificó a octavos del Mundial 2026 tras vencer a Ghana

Un gol que marcó el partido

Colombia salió decidida a evitar cualquier sorpresa, luego de las inesperadas eliminaciones de Alemania y Países Bajos y del ajustado triunfo de Argentina sobre Cabo Verde.

Sin embargo, el equipo sufrió un contratiempo apenas iniciado el encuentro. A los seis minutos, el delantero Jhon Córdoba debió abandonar el campo por lesión y fue reemplazado por Luis Javier Suárez.

El ingreso del atacante terminó siendo determinante. A los 14 minutos, Suárez envió un centro preciso que encontró a Jhon Arias, quien definió con su pierna derecha para vencer al arquero Lawrence Ati-Zigi y establecer el único tanto del partido.

Solidez defensiva para sostener la ventaja

Tras abrir el marcador, Colombia generó nuevas ocasiones para ampliar la diferencia, aunque no logró concretarlas.

En el segundo tiempo, el entrenador Néstor Lorenzo reforzó el mediocampo con el ingreso de Richard Ríos en lugar de James Rodríguez, apostando por un esquema más equilibrado para contener los avances del conjunto africano.

A los 57 minutos, Luis Díaz llegó a convertir, pero el tanto fue invalidado por posición adelantada.

Uno de los puntos más altos del equipo fue Gustavo Puerta, quien sobresalió por su despliegue defensivo, recuperando balones y colaborando en la contención durante los 90 minutos.

Suiza, el próximo desafío

Pese a los intentos de Ghana por reaccionar, el conjunto africano nunca encontró la manera de romper el planteo táctico colombiano, que administró la ventaja hasta el pitazo final.

Con la clasificación asegurada, la delegación colombiana viajará ahora a Vancouver, donde enfrentará a Suiza, selección que llega fortalecida tras ganar el Grupo B, eliminar al anfitrión Canadá y superar a Argelia por 2-0.

La única preocupación para el cuerpo técnico pasa por el estado físico de Jhon Córdoba, quien salió lesionado en el inicio del partido y permanece a la espera de los estudios médicos que determinarán si podrá estar disponible para el compromiso de octavos de final.