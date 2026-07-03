Alfaro comparó a Francia con una “tormenta eléctrica” antes del duelo por el Mundial

REDACCIÓN ELONCE
El entrenador de Paraguay anticipó el exigente cruce de octavos de final frente a Francia con una particular metáfora. También habló del desgaste físico de su equipo, relativizó las posibilidades de clasificación y destacó el crecimiento de su equipo.
La frase Alfaro comparó a Francia con una tormenta eléctrica se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la previa del duelo entre Paraguay y el seleccionado francés por los octavos de final del Mundial 2026. El entrenador de la Albirroja apeló a una metáfora vinculada con su infancia para describir el desafío que enfrentará su equipo ante el actual número uno del ranking mundial.
En la conferencia de prensa previa al encuentro, Gustavo Alfaro reconoció que Francia llega con una importante ventaja física. Mientras el conjunto europeo resolvió su serie anterior en apenas 60 minutos y pudo administrar esfuerzos realizando cinco modificaciones, Paraguay necesitó disputar 120 minutos y superar una definición por penales para eliminar a Alemania.
El entrenador explicó que esa diferencia puede resultar determinante en una instancia decisiva y recordó que evitar un tiempo suplementario representa una ventaja significativa cuando el desgaste físico comienza a sentirse en el tramo final del torneo.
La metáfora que se volvió viral
"Yo soy un hombre de campo. Cuando en Rafaela venía una tormenta eléctrica, tenías que resguardarte porque no había pararrayos. Te tenés que resguardar y no abajo de un árbol porque puede caer ahí. Francia es una tormenta eléctrica y esos rayos que salen de cualquier parte van dirigidos al centro del arco. Entonces sabés que se te avecina una tormenta eléctrica", expresó Alfaro.
Luego agregó: "Hay que ver de qué manera evitás los rayos", dejando en claro que la solución no pasa únicamente por un planteo táctico, sino por la capacidad del equipo para interpretar los distintos momentos del partido. La comparación rápidamente se viralizó en las redes sociales y volvió a reflejar el particular estilo discursivo del entrenador argentino.
Más allá del favoritismo francés, Alfaro insistió en que Paraguay no llegó al Mundial para cumplir un papel testimonial. "Les dije que 'ya ganaron' cuando se clasificaron al Mundial, pero eso no quiere decir que venimos de paseo acá a ofrecer los puntos, venimos a competir", afirmó.
"FRANCIA ES UNA TORMENTA ELÉCTRICA" ⛈️
✍️ Gustavo Alfaro
📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/VOdUHQKhK8— SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2026
"Las chances son pocas, pero vamos a competir"
El técnico recordó el difícil momento que atravesaba la selección paraguaya hace un año y nueve meses, cuando estaba fuera de la zona de clasificación, con apenas cinco puntos sobre 18 posibles, un solo gol convertido y una serie de derrotas consecutivas que habían profundizado la crisis futbolística.
En ese contexto, sostuvo que la clasificación al Mundial ya representó un enorme crecimiento del proceso. Incluso relativizó el impacto de haber eliminado a Alemania y señaló que el fútbol cambia muy rápido de escenario. Según explicó, si frente al conjunto alemán estimaba un ocho por ciento de posibilidades de avanzar, ahora considera que ante Francia las opciones rondan apenas el tres por ciento.
Sin embargo, aseguró que enfrentar a selecciones de primer nivel constituye un aprendizaje indispensable para el desarrollo del fútbol paraguayo, que pocas veces tiene la oportunidad de disputar cruces directos frente a potencias mundiales.
Fatiga, experiencia y confianza
Alfaro también se refirió al estado físico de su plantel y explicó que muchos de los cambios realizados ante Alemania respondieron al desgaste acumulado tras una temporada extensa para la mayoría de sus futbolistas. A ese cansancio se sumó el impacto emocional de disputar una definición por penales y la necesidad de volver a enfocarse rápidamente en otro compromiso decisivo.
"Yo estoy liberado desde que vinimos a jugar contra Estados Unidos, no siento ninguna presión", aseguró. De todos modos, aclaró que esa sensación no implica relajación ni exceso de confianza. "No vamos a salir tirando caños en el borde del área mañana", sostuvo para explicar que la valentía no debe confundirse con la imprudencia, publicó Infobae.
Finalmente, el entrenador ubicó nuevamente a Francia entre los grandes candidatos al título. Recordó que antes del inicio del Mundial consideraba a Argentina, Brasil, España y Francia como los cuatro máximos aspirantes, aunque ubicó al conjunto francés como "el número uno".
Aun así, dejó un mensaje de confianza para su plantel: "Entonces, les tocó cruzarnos con nosotros. Bueno, se lo vamos a tratar de hacer lo más difícil que podamos".