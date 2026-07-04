Invitan a un curso para aprender la lengua y la cultura chaná durante seis meses en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Elonce dialogó con Evangelina Jaime, quien presentó una nueva capacitación que se dictará los sábados en el Museo Serrano. El curso abordará la lengua y la cultura chaná con el objetivo de preservar este patrimonio ancestral.
Un curso de introducción al idioma y la cultura chaná comenzará a dictarse en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof. Antonio Serrano" con el objetivo de promover la preservación y difusión de uno de los patrimonios culturales más antiguos de Entre Ríos. La propuesta tendrá una duración de seis meses y las inscripciones continúan abiertas.
La iniciativa fue presentada por Evangelina Jaime, quien explicó a Elonce que las clases se desarrollarán todos los sábados, de 10 a 12, y estarán enfocadas tanto en el aprendizaje del idioma como en la historia y la cosmovisión del pueblo chaná.
Un curso para mantener viva una lengua ancestral
Jaime señaló que la capacitación será arancelada debido a la falta de acompañamiento institucional para sostener este tipo de propuestas. "Lamentablemente todavía no hemos podido trabajar con la Ley 11.206 (que declara la emergencia en materia cultural-lingüística de los idiomas originarios chaná y charrúa). Hemos presentado todas las notas correspondientes, pero lo único que hemos recibido son respuestas informando que fueron archivadas. Sostener este trabajo se hace cada vez más difícil", manifestó.
Asimismo, remarcó que el objetivo es generar espacios que permitan difundir el idioma chaná en la provincia. "El gobierno busca que abramos espacios para difundir el chaná en Entre Ríos, pero vemos que las instituciones no acompañan", sostuvo.
Seis meses de formación
La capacitación tendrá una duración de seis meses, con encuentros semanales de dos horas. Durante las clases se trabajará el aprendizaje del idioma, la construcción de frases y conversaciones, además de distintos aspectos de la cultura del pueblo chaná.
"Vamos a trabajar el idioma y una cultura sumamente rica. La idea es que quienes participen puedan aprender a hablar, formar frases y comunicarse en chaná utilizando herramientas actuales", explicó.
La propuesta combinará contenidos históricos con recursos tecnológicos para facilitar el aprendizaje de una lengua ancestral.
Más de dos mil años de historia
Jaime destacó que el pueblo chaná posee una profunda raíz histórica en el territorio entrerriano. "Hace más de 2.000 años que estamos en Entre Ríos. Gracias a estudios de ADN mitocondrial realizados a Blas Jaime, mi papá, sabemos que nuestros ancestros provinieron de pueblos de Asia y recorrieron el continente americano hasta llegar a esta región", relató.
La capacitadora remarcó que el propósito principal del curso es contribuir a la preservación de este legado cultural y lingüístico. "La idea es que esta cultura prevalezca y siga viva", afirmó.
Inscripciones abiertas
Jaime confirmó que todavía quedan cupos disponibles para quienes deseen sumarse a la propuesta. Reconoció que las bajas temperaturas y los horarios influyeron en la cantidad de inscriptos, aunque confió en que más personas se sumarán en las próximas semanas.
Los interesados pueden realizar consultas directamente en el museo o comunicarse con Evangelina Jaime a través de sus redes sociales a la cuenta de Instagram
alma_chana01 o por teléfono al 343 5048758.