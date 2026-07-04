Detuvieron a seis personas en distintos procedimientos policiales en Paraná

Seis personas fueron detenidas en distintos procedimientos policiales desarrollados en Paraná durante las últimas horas, en el marco de los operativos de seguridad y prevención. Los procedimientos permitieron además secuestrar armas blancas, un arma de fuego, recuperar una motocicleta robada e incautar una bicicleta cuya procedencia se investiga.

Amenazó a un empleado con una cuchilla

Uno de los procedimientos se realizó en la zona de El Palenque y Los Ceibos, luego de un llamado al 911 que alertó sobre un hombre que había ingresado a un comercio exhibiendo una cuchilla tipo carnicero y amenazando a un empleado.

Pocos minutos después, efectivos policiales localizaron al sospechoso en inmediaciones de Los Jacarandaes y 1º de Mayo.

Por disposición de la Fiscalía de turno, el hombre fue detenido y trasladado a la Alcaidía de Tribunales por el supuesto delito de amenazas calificadas, mientras que el arma blanca fue secuestrada.

Otro detenido por amenazas en el Hospital San Martín

En otro procedimiento, personal policial intervino frente al Hospital San Martín, sobre calles Gualeguaychú y Perón, donde un hombre había amenazado con un arma blanca a un trabajador del nosocomio.

Según denunció la víctima, le pidió que se retirara del ingreso al hospital porque obstruía el paso de las personas. En ese momento, el sospechoso intentó agredirlo físicamente y comenzó a amenazarlo con un cuchillo.

La Fiscalía ordenó su aprehensión por el supuesto delito de amenazas calificadas por el uso de arma blanca y el secuestro del elemento utilizado.

Recuperaron una moto robada y detuvieron a dos sospechosos

Durante la madrugada, la Policía también recuperó una motocicleta que había sido sustraída del estacionamiento de un salón de eventos ubicado en inmediaciones de Jorge Newbery y De Monte Vitali.

Tras un llamado al 911, los efectivos localizaron en Arévalo, entre Cavallo y Segovia, a dos hombres que circulaban en motocicletas, una de ellas con características coincidentes con la denunciada como robada.

Al advertir la presencia policial intentaron escapar, abandonaron los rodados y fueron interceptados pocos metros después.

La Fiscalía dispuso la detención de ambos por el supuesto delito de robo de motovehículo, el secuestro de una segunda motocicleta y la restitución del rodado recuperado a su propietario.

Lo sorprendieron sobre el techo de una vivienda

Otro procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Bravard, donde un vecino alertó sobre ruidos provenientes del techo de una casa lindera.

Los efectivos verificaron el lugar y encontraron a un hombre caminando sobre el techo del inmueble, por lo que fue inmediatamente detenido.

La Fiscalía ordenó su traslado a la Alcaidía de Tribunales por el supuesto delito de violación de domicilio agravada por escalamiento.

Un menor llevaba un revólver en una riñonera

En otro operativo preventivo realizado en calle 1282 y Arnaldi, personal policial identificó a tres jóvenes que intentaron cambiar de dirección al advertir la presencia de los uniformados.

Uno de ellos escapó y, antes de ser alcanzado, arrojó una riñonera que contenía un revólver calibre .38 largo, sin municiones.

La Fiscalía de Menores dispuso el traslado del adolescente a la División Minoridad, la realización del dermotest y el secuestro del arma de fuego, la riñonera y un teléfono celular.

Secuestraron una bicicleta para determinar su origen

Finalmente, durante una recorrida preventiva en la zona de Belgrano y Feliciano, los efectivos identificaron a un hombre en situación de calle que circulaba en una bicicleta rodado 26, marca Halley, en excelente estado de conservación.

Como no pudo acreditar la propiedad del rodado, la Fiscalía ordenó el secuestro preventivo de la bicicleta para establecer su procedencia, mientras que el hombre fue correctamente identificado y quedó supeditado a la investigación.