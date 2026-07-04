La Selección Argentina enfrenta a Egipto: el presupuesto para viajar a Atlanta

La Selección Argentina enfrentará a Egipto el martes 7 de julio, desde las 13 de Argentina, por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y ya moviliza a hinchas que buscan alternativas para viajar a Estados Unidos.

El costo final depende de la forma de organización elegida. Las opciones van desde armar el recorrido de manera independiente, con la contratación de pasajes, alojamiento y entradas por separado, hasta adquirir paquetes turísticos que reúnen parte de esos servicios en una misma propuesta.

Según un relevamiento publicado por Infobae, los valores disponibles al 4 de julio muestran una diferencia significativa entre ambas modalidades. Además, el precio de las localidades aparece como el componente más variable, debido a que no había entradas disponibles en el canal oficial de FIFA al momento de la consulta.

El presupuesto para viajar por cuenta propia

La alternativa más económica relevada para viajar desde Buenos Aires a Atlanta corresponde a un vuelo de Latam, con salida el 5 de julio y regreso el 8. El pasaje ida y vuelta tenía un valor de $2.734.475, equivalente a USD 1.810 según la cotización tomada como referencia.

En cuanto al alojamiento, las opciones más accesibles comenzaban en $220.000 por tres noches. Ese monto correspondía a hospedajes ubicados a unos 17 kilómetros de la ciudad y representaba un costo aproximado de USD 145,60 para toda la estadía.

A esos gastos se suma el valor de las entradas. En sitios de reventa no oficiales, los precios relevados iban desde USD 1.795 hasta USD 4.200. Con el vuelo más barato, el alojamiento de menor valor y la entrada más económica disponible, viajar para alentar a la Selección Argentina demandaría al menos USD 3.750,60, unos $5.663.406.

Los paquetes turísticos para ver el partido

También hay paquetes turísticos para asistir al encuentro, aunque con valores más elevados y servicios incluidos según cada propuesta. Una de las opciones ofrece cuatro noches de alojamiento en Miami, entrada de categoría 1 o 3 y traslados al estadio, sin vuelos incluidos, por montos de entre USD 7.500 y USD 8.400.

Otra alternativa incorpora vuelo directo desde Buenos Aires a Atlanta, cuatro días de hospedaje y una entrada de categoría 3. El valor total informado para ese paquete asciende a USD 8.500.

A su vez, existe una propuesta de tres noches de alojamiento y entrada de categoría 2 por USD 7.990, aunque sin precisiones sobre el hotel, los vuelos ni los traslados. Los valores pueden modificarse según la disponibilidad, mientras la Selección Argentina se prepara para buscar el pase a los cuartos de final frente a Egipto