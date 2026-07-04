El look de Luciana Salazar que se robó las miradas en el partido de Argentina

Luciana Salazar viajó a Miami junto a su hija Matilda para acompañar a la Selección Argentina en el Mundial 2026. La modelo estuvo presente en el Hard Rock Stadium durante el partido frente a Cabo Verde, que terminó con triunfo albiceleste por 3 a 2.

La figura mediática compartió distintos momentos de la previa y de su llegada a la cancha a través de sus redes sociales. En uno de los videos que publicó antes del encuentro, se la vio junto a su hija camino al estadio mientras sonaba “Muchachos”, una de las canciones más identificadas con el seleccionado argentino desde Qatar 2022.

El viaje de madre e hija se produjo días después de que la modelo sorprendiera a Matilda con la propuesta de acompañar a la Scaloneta en Estados Unidos. Ya instaladas en Miami, ambas se sumaron a la presencia de hinchas argentinos que coparon las tribunas para seguir el cruce mundialista.

Un conjunto con los colores argentinos

Para la ocasión, Luciana Salazar eligió un body semitransparente con referencias a la bandera argentina en ambos lados del diseño. Completó el atuendo con un short de jean celeste claro y botas de denim hasta la rodilla.

El estilismo también incluyó lentes de sol ovalados y detalles de brillo en la parte superior del conjunto. Además, la modelo llevó una decoración vinculada a la bandera argentina sobre uno de sus hombros, en sintonía con el contexto del partido.

Luciana Salazar.

Matilda, por su parte, lució un short de jean y una remera blanca con la bandera argentina estampada en el frente. La niña sumó detalles brillantes en su vestimenta y el clásico maquillaje celeste y blanco en las mejillas para alentar al seleccionado.

La previa junto a Matilda en el estadio

Antes del inicio del encuentro, Luciana Salazar dejó registro de la previa junto a su hija y mostró la elección de estilos similares para asistir a la cancha. Ambas apostaron por prendas en tonos celestes, blancos y denim, vinculadas a los colores nacionales.

La modelo también compartió publicaciones desde las tribunas mientras comenzaban a llegar los espectadores al estadio de Miami. Desde allí, siguió el desarrollo del partido y expresó su apoyo al conjunto argentino con mensajes dirigidos al equipo.

Durante el encuentro, Salazar difundió algunos pasajes del juego y celebró el avance de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni superó a Cabo Verde y aseguró su clasificación a los octavos de final.