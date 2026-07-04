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Un auto chocó contra una estación de servicio, se incendió y dejó tres heridos

El conductor de un Peugeot perdió el control, impactó contra un surtidor de combustible y terminó involucrando a otro vehículo que estaba cargando nafta. Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales.

4 de Julio de 2026
Accidente contra la estación de servicio.
Accidente contra la estación de servicio.

El conductor de un Peugeot perdió el control, impactó contra un surtidor de combustible y terminó involucrando a otro vehículo que estaba cargando nafta. Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales.

Un auto chocó contra una estación de servicio ubicada sobre la avenida General Paz, en el barrio porteño de Liniers, y se prendió fuego tras el impacto. Como consecuencia del siniestro, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos centros de salud.

 

El episodio ocurrió a la altura de la calle Jorge Chávez, en sentido hacia el Río de La Plata. Según las primeras informaciones, el conductor de un Peugeot, un hombre de alrededor de 40 años, perdió el control del vehículo e impactó contra una de las estructuras de la estación de servicio.

 

 

Tras la colisión, el rodado rompió una base de hormigón y alcanzó a un Volkswagen Gol que se encontraba en el lugar mientras su conductor cargaba combustible. Parte del auto involucrado se incendió y fue asistido por los equipos de emergencia que llegaron al lugar.

 

Tres personas fueron hospitalizadas

 

Los heridos fueron el conductor del Peugeot, su acompañante y el hombre que se encontraba junto al Volkswagen Gol. Los tres fueron derivados para recibir atención médica luego del fuerte impacto registrado en la estación de servicio.

 

Desde el SAME informaron que dos de los lesionados, de 62 y 33 años, sufrieron politraumatismos. No trascendieron, hasta el momento, mayores precisiones sobre la evolución de los heridos ni sobre el estado de salud del conductor del vehículo que provocó el choque.

 

Las primeras versiones indicaron que el hombre que manejaba el Peugeot podría haberse quedado dormido antes de perder el control. Sin embargo, las circunstancias del hecho continuaban bajo investigación y deberán ser determinadas mediante las pericias correspondientes.

 

Dos surtidores quedaron fuera de servicio

 

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad, personal de Bomberos y ambulancias del SAME. El operativo permitió controlar el foco de incendio y asistir a las personas heridas, mientras se realizaban tareas de prevención en el sector afectado.

 

 

La empresa responsable de la estación informó que la situación quedó controlada y que el sector de combustibles líquidos volvió a funcionar. No obstante, dos surtidores ubicados más cerca de la autopista permanecieron anulados hasta que se completen las reparaciones necesarias.

 

El siniestro también generó complicaciones en la circulación sobre la bajada de la avenida General Paz. Debido al trabajo de una grúa para remover el Volkswagen y a las tareas de seguridad, el tránsito fue interrumpido de manera total durante parte del operativo y se registraron demoras en la zona.

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