Reclamos por falta de gas: la documentación que hay que guardar ante daños o pérdidas

Defensa al Consumidor de Paraná informó que recibe consultas y reclamos de usuarios afectados por los inconvenientes en el suministro de gas, luego del corte que se registró el jueves en distintos sectores de la ciudad.

Si bien el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva, algunas familias todavía reportan dificultades vinculadas a la vuelta de la prestación. Ante esa situación, el organismo recordó que brinda asesoramiento gratuito para quienes necesiten iniciar una presentación.

La interrupción impactó en hogares, comercios y distintos espacios que dependen del suministro para calefaccionarse, cocinar o desarrollar sus actividades habituales. Por ese motivo, desde el área indicaron que los usuarios pueden canalizar sus consultas y reclamos mediante las vías habilitadas.

Los canales para realizar reclamos

Una de las opciones disponibles es el contacto por WhatsApp al número 343-5025948. A través de esa línea, los vecinos pueden recibir orientación sobre los pasos a seguir de acuerdo con cada situación.

También se puede efectuar el reclamo desde la aplicación MiParaná. Para hacerlo, los usuarios deben ingresar a la sección “Defensa al Consumidor”, donde podrán completar la presentación y adjuntar la información necesaria.

Desde el organismo aclararon que “la atención y el asesoramiento son gratuitos”. El objetivo es acompañar a quienes todavía tengan inconvenientes con el gas o consideren que la interrupción les generó algún perjuicio que deba ser analizado.

Qué documentación se recomienda conservar

En los casos en los que se hayan producido daños materiales o pérdidas económicas, Defensa al Consumidor aconsejó conservar toda la documentación disponible. Entre los elementos que pueden servir para acreditar una situación se encuentran facturas, tickets, comprobantes de pago y fotografías.

Esos registros pueden resultar relevantes al momento de realizar una presentación formal, ya que permiten detallar los gastos o daños que se atribuyen a la falta del servicio. La recomendación alcanza tanto a usuarios particulares como a comercios que hayan sufrido consecuencias durante el corte.

Mientras continúa la normalización del suministro de gas en Paraná, el organismo mantiene abiertos los canales de consulta para los vecinos que requieran información o quieran realizar un reclamo por los inconvenientes registrados.