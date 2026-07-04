Marruecos eliminó a Canadá y se convirtió en el primer clasificado a cuartos

Marruecos derrotó 2 a 0 a Canadá en Houston y se convirtió en el primer seleccionado clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo africano resolvió el cruce en el segundo tiempo y dejó sin competencia a uno de los países anfitriones.

Canadá tuvo un inicio más activo y generó situaciones para abrir el marcador, pero no logró vulnerar la resistencia de Yassine Bounou. El arquero marroquí respondió ante los intentos del conjunto norteamericano y sostuvo el cero durante una primera mitad sin goles.

El encuentro cambió después del descanso, cuando el seleccionado africano encontró espacios y fue contundente en sus llegadas. Azzedine Ounahi marcó los dos tantos que definieron el partido y le dieron a su equipo el pasaje a la próxima ronda.

Ounahi fue decisivo en Houston

Marruecos abrió el marcador a los 50 minutos a través de una jugada preparada. Achraf Hakimi ejecutó un tiro libre desde un costado, cedió hacia el centro del área y Ounahi apareció con espacio para sacar un remate preciso que venció al arquero canadiense.

El gol modificó el desarrollo de un partido que hasta entonces se presentaba parejo. Canadá adelantó sus líneas en busca de la igualdad, pero el conjunto africano se mostró firme en defensa y logró sostener la ventaja ante los avances de su rival.

Cuando el local buscaba mayor presencia ofensiva, Marruecos aprovechó un contraataque para liquidar el encuentro. Ounahi volvió a aparecer a los 82 minutos, luego de una asistencia de Brahim Díaz, y selló el 2 a 0 definitivo.

Espera por Francia o Paraguay

La clasificación coloca a Marruecos entre los ocho mejores equipos de la Copa del Mundo y confirma otra actuación destacada del seleccionado africano en un certamen internacional. El equipo había llegado a esta instancia tras eliminar a Países Bajos en la definición por penales.

Canadá, por su parte, quedó eliminado luego de una campaña que incluyó su acceso a la ronda de eliminación directa. El seleccionado anfitrión intentó sostener la presión hasta el final e incluso llevó a su arquero al área rival en los últimos minutos, pero no consiguió descontar.

En los cuartos de final, Marruecos enfrentará al ganador del cruce entre Francia y Paraguay. El próximo rival saldrá del partido que se disputará este sábado en Filadelfia, también por los octavos de final del Mundial 2026.