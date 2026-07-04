Colapinto terminó 12° en la Sprint del GP de Gran Bretaña y se prepara para la clasificación del domingo

El piloto argentino protagonizó un gran inicio al ganar cinco posiciones en la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, aunque el rendimiento de su Alpine decayó con el correr de las vueltas. Kimi Antonelli se quedó con la victoria.
Franco Colapinto terminó 12° en la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña disputada este sábado en el circuito de Silverstone, luego de protagonizar una destacada largada que le permitió avanzar cinco posiciones antes de perder rendimiento con su Alpine.
El piloto argentino había partido desde el 14° puesto y, tras una excelente salida, escaló hasta la novena colocación en los primeros metros de la competencia. Sin embargo, con el paso de las vueltas, el auto perdió competitividad y fue cediendo posiciones hasta finalizar en el duodécimo lugar.
Su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, concluyó 11°, apenas por delante del argentino, en una carrera en la que ninguno de los dos logró ingresar en la zona de puntos.
Antonelli se impuso tras superar a Hamilton
La victoria quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien logró superar a Lewis Hamilton para quedarse con el triunfo en la prueba Sprint disputada en Silverstone.
El británico de Ferrari finalizó en el segundo puesto, mientras que Lando Norris completó el podio.
Detrás finalizaron George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen, Oscar Piastri y Liam Lawson, quienes ocuparon los restantes lugares que otorgaron puntos.
Cómo sigue la actividad
Con este resultado, Antonelli amplió su liderazgo en el campeonato y alcanzó los 179 puntos, sacándole 43 unidades de ventaja a su compañero George Russell, que suma 136.
La actividad del Gran Premio de Gran Bretaña continuará este sábado desde las 12 (hora argentina) con la clasificación que definirá el orden de partida para la carrera principal.
La competencia del domingo se disputará sobre 52 vueltas y comenzará a las 11 de la mañana, también en el tradicional circuito de Silverstone.