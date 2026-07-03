El dólar oficial volvió a subir y encadenó su tercera semana consecutiva al alza

El dólar subió y cumplió su tercera semana consecutiva en alza. El Banco Central baja el ritmo de compra de divisas. Los expertos creen que en correr del segundo semestre habrá una contracción en la oferta de divisas.
El dólar oficial subió este viernes y cumplió su tercera semana consecutiva al alza. Se consolidó así cerca de la zona de los $1.500.
Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) desacelera su ritmo de compra de divisas, aunque las reservas crecieron y volvieron a superar los US$ 48.000 millones.
El tipo de cambio mayorista ganó $0,5 a $1.488,5 para la venta y subió 0,8% ($11) en la semana. La distancia con el techo de la banda cambiaria, que se estableció en $1.810,56, se ubicó en el 21,4%. En el segmento de contado se operaron casi US$ 799 millones.
Los contratos de futuros operan con bajas generalizadas de hasta 0,3% para los tramos de 2026. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.505 para fines de julio y que lo hará a $1.647 para el cierre de enero. En la jornada, el monto operado totalizó los u$s997 millones.
A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA) se sostiene a $1.510 para la venta, por lo que el dólar tarjeta se ubica a $1.963.
En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial marca un promedio ponderado en los $1.510,21 para la venta.
Entre los paralelos, el MEP opera a $1.525,90, mientras que el CCL lo hace a $1.591,80. En tanto, el dólar blue cae $5 a $1.520 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.
El BCRA mantuvo un ritmo muy moderado de compra de dólares en el mercado oficial.