Plazo fijo: qué bancos pagan la tasa más alta tras el cobro del aguinaldo

Con la llegada de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) de junio, muchos ahorristas comenzaron a buscar alternativas para hacer rendir ese ingreso extra. En ese contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó este 3 de julio el ranking de entidades financieras que ofrecen las tasas de interés más competitivas para constituir un plazo fijo a 30 días.

El listado elaborado por el organismo monetario reúne a los bancos con mayor volumen de depósitos y detalla la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece cada uno para plazos fijos intransferibles a 30 días. Además de las entidades nacionales más tradicionales, también aparecen bancos provinciales, regionales y compañías financieras con rendimientos superiores.

Las tasas que ofrecen los principales bancos

Entre las entidades de mayor alcance en el país, el ranking actualizado al 3 de julio quedó conformado de la siguiente manera:

Banco Macro: 19,5%

Banco de la Nación Argentina: 19%

Banco BBVA: 18,75%

Banco Galicia: 17,5%

Banco Credicoop: 17,5%

ICBC: 17,2%

Banco Hipotecario S.A.: 17%

Banco Santander: 16%

Banco Patagonia S.A.: 16%

Las entidades que ofrecen las tasas más altas

El resto de las entidades que informan su TNA al BCRA presenta el siguiente ranking actualizado al 3 de julio:

Crédito Regional Compañía Financiera S.A.: 23%

Reba Compañía Financiera S.A.: 23%

Banco del Sol S.A.: 23%

Banco Meridian: 22,5%

Banco VOII: 22%

Banco CMF S.A.: 22%

Banco Bica S.A.: 22%

Bibank: 21%

Banco Mariva: 21%

Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 20,75%

Banco Dino S.A.: 20%

Banco Macro: 19,5%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%

Banco de la Nación Argentina: 19%

Banco Masventas: 19%

Banco Julio S.A.: 19%

Banco de Comercio S.A.: 19%

Banco BBVA: 18,75%

Banco de Formosa S.A.: 18,5%

Banco del Chubut S.A.: 18,5%

Banco Galicia: 17,5%

Banco Credicoop: 17,5%

ICBC: 17,2%

Banco Hipotecario S.A.: 17%

Banco Comafi S.A.: 17%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17%

Banco Santander: 16%

Banco Patagonia S.A.: 16%

Las tasas corresponden a la Tasa Nominal Anual (TNA) informada por cada entidad al Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo intransferibles a 30 días y pueden variar de acuerdo con las políticas comerciales de cada banco.