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Plazo fijo: qué bancos pagan la tasa más alta tras el cobro del aguinaldo

Con el pago de la primera cuota del aguinaldo, muchos ahorristas buscan hacer rendir ese ingreso extra. El Banco Central actualizó el ranking de tasas para plazos fijos a 30 días y estas son las entidades que ofrecen los mayores rendimientos.

3 de Julio de 2026
¿Dónde conviene hacer un plazo fijo?
¿Dónde conviene hacer un plazo fijo?

Con el pago de la primera cuota del aguinaldo, muchos ahorristas buscan hacer rendir ese ingreso extra. El Banco Central actualizó el ranking de tasas para plazos fijos a 30 días y estas son las entidades que ofrecen los mayores rendimientos.

Con la llegada de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) de junio, muchos ahorristas comenzaron a buscar alternativas para hacer rendir ese ingreso extra. En ese contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó este 3 de julio el ranking de entidades financieras que ofrecen las tasas de interés más competitivas para constituir un plazo fijo a 30 días.

 

El listado elaborado por el organismo monetario reúne a los bancos con mayor volumen de depósitos y detalla la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece cada uno para plazos fijos intransferibles a 30 días. Además de las entidades nacionales más tradicionales, también aparecen bancos provinciales, regionales y compañías financieras con rendimientos superiores.

Las tasas que ofrecen los principales bancos

 

Entre las entidades de mayor alcance en el país, el ranking actualizado al 3 de julio quedó conformado de la siguiente manera:

 

Banco Macro: 19,5%

Banco de la Nación Argentina: 19%

Banco BBVA: 18,75%

Banco Galicia: 17,5%

Banco Credicoop: 17,5%

ICBC: 17,2%

Banco Hipotecario S.A.: 17%

Banco Santander: 16%

Banco Patagonia S.A.: 16%

 

Las entidades que ofrecen las tasas más altas

 

El resto de las entidades que informan su TNA al BCRA presenta el siguiente ranking actualizado al 3 de julio:

 

Crédito Regional Compañía Financiera S.A.: 23%

Reba Compañía Financiera S.A.: 23%

Banco del Sol S.A.: 23%

Banco Meridian: 22,5%

Banco VOII: 22%

Banco CMF S.A.: 22%

Banco Bica S.A.: 22%

Bibank: 21%

Banco Mariva: 21%

Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 20,75%

Banco Dino S.A.: 20%

Banco Macro: 19,5%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%

Banco de la Nación Argentina: 19%

Banco Masventas: 19%

Banco Julio S.A.: 19%

Banco de Comercio S.A.: 19%

Banco BBVA: 18,75%

Banco de Formosa S.A.: 18,5%

Banco del Chubut S.A.: 18,5%

Banco Galicia: 17,5%

Banco Credicoop: 17,5%

ICBC: 17,2%

Banco Hipotecario S.A.: 17%

Banco Comafi S.A.: 17%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17%

Banco Santander: 16%

Banco Patagonia S.A.: 16%

 

Las tasas corresponden a la Tasa Nominal Anual (TNA) informada por cada entidad al Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo intransferibles a 30 días y pueden variar de acuerdo con las políticas comerciales de cada banco.

Temas:

plazo fijo Bancos aguinaldo
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