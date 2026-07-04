Redengas informó la "normalización del suministro de gas natural" en Paraná

Redengas normalizó el suministro de gas natural en Paraná luego del operativo de contingencia desplegado durante los últimos días. La empresa confirmó que el servicio fue restablecido para los 3.794 usuarios afectados y brindó recomendaciones de seguridad.
Redengas normalizó el suministro de gas natural en Paraná luego de completar el operativo especial implementado para resolver las restricciones que afectaron a distintos sectores de la ciudad desde la tarde del 2 de julio. A través de un comunicado oficial, la empresa informó que durante la tarde de este sábado concluyeron con éxito las tareas de restitución del servicio, alcanzando a la totalidad de los 3.794 usuarios que se encontraban sin suministro.
La distribuidora explicó que los inconvenientes se originaron por problemas operativos totalmente ajenos a la empresa y destacó que el plan de contingencia permitió restablecer el abastecimiento en un corto plazo gracias a un importante despliegue de recursos humanos y técnicos. Además, remarcaron que todo el procedimiento se desarrolló sin registrar accidentes durante las tareas realizadas en los domicilios afectados.
Desde la firma indicaron que el trabajo fue coordinado mediante un comité de contingencia que permaneció activo durante toda la emergencia y que organizó las intervenciones de las cuadrillas distribuidas en diferentes puntos de la ciudad para acelerar la recuperación del servicio.
Un amplio operativo para recuperar el suministro
Para concretar la restitución del gas natural, Redengas movilizó un importante número de trabajadores que desarrollaron tareas de manera ininterrumpida desde las primeras horas del día. Según detalló la empresa, "personal operativo en calle: Un equipo compuesto por 32 personas de nuestro personal operativo se encontró trabajando en la vía pública desde las 7:00 AM, sumando además la valiosa colaboración de 10 gasistas matriculados".
El operativo también contempló un refuerzo en la atención al público para responder consultas y coordinar las intervenciones domiciliarias. En ese sentido, la compañía informó: "Atención y coordinación: El soporte al usuario se reforzó con 6 personas abocadas exclusivamente a la recepción de llamados telefónicos y 2 personas adicionales coordinando la información recibida a través de canales digitales".
Asimismo, señalaron que toda la logística fue supervisada de manera permanente para garantizar una respuesta rápida y ordenada. Según el comunicado oficial: "Supervisión: El despliegue de los grupos de trabajo fue coordinado por un equipo de 2 personas, bajo la supervisión directa de la Dirección de la empresa".
Usuarios ausentes y continuidad de la asistencia
Pese a la normalización general del servicio, la empresa aclaró que todavía podrían existir algunos casos puntuales de usuarios que permanecen sin suministro por no haber estado presentes cuando las cuadrillas concurrieron a sus viviendas.
Al respecto, Redengas explicó: "No obstante la normalización general, es posible que existan casos puntuales de usuarios que aún no cuenten con el servicio por haberse encontrado fuera de la ciudad o ausentes de su domicilio al momento del paso de las cuadrillas de operación".
Frente a esta situación, la distribuidora aseguró que continuará atendiendo estos casos de manera prioritaria y recordó que los vecinos deberán comunicarse exclusivamente mediante WhatsApp al 343 475 0020, enviando un mensaje con el número de suministro, dato que figura en la parte superior izquierda de la factura, para agilizar la programación de una nueva visita técnica.
Recomendaciones de seguridad y pedido de disculpas
En el mismo comunicado, la empresa insistió en la importancia de respetar las normas de seguridad y evitar cualquier intervención particular sobre las instalaciones de gas. En ese sentido, solicitaron: "Se solicita encarecidamente a la población no manipular bajo ninguna circunstancia las instalaciones de medición y regulación domiciliaria. Ante cualquier inconveniente o falta de servicio, se debe aguardar de forma exclusiva la asistencia del personal técnico de Redengas o, en su defecto, de un gasista matriculado".
Finalmente, la distribuidora lamentó los inconvenientes ocasionados durante la contingencia y expresó un mensaje dirigido a los usuarios afectados. "Si bien las causas de este incidente han sido totalmente ajenas a Redengas, queremos pedir nuestras más sinceras disculpas a los clientes por los inconvenientes y molestias que hayan podido sufrir a lo largo de este período".
Además, la conducción de la empresa destacó el esfuerzo realizado por todos los equipos que participaron del operativo para restablecer el suministro en el menor tiempo posible. "Asimismo, la dirección de la empresa expresa su profundo agradecimiento a todos los gasistas matriculados que colaboraron solidariamente en este programa y, fundamentalmente, a nuestro personal, quienes con un enorme compromiso y responsabilidad social llevaron adelante jornadas extendidas de hasta 18 horas de trabajo para resolver esta contingencia de manera eficiente y segura".