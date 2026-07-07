Marixa Balli publicó una foto en bikini y sus seguidores reaccionaron de inmediato

Marixa Balli volvió a generar repercusión en redes sociales al compartir una foto retro en bikini desde una pileta. La publicación reunió miles de “Me Gusta” en pocas horas y sumó una serie de mensajes de seguidores que destacaron la imagen.

La postal muestra a la panelista de espaldas, dentro del agua y con una bikini negra de tiras. Junto a la fotografía, la figura de televisión escribió una breve frase: “Encontré esta foto, sumando recuerdos”.

El posteo superó los 7.500 “Me Gusta” y recibió más de 400 comentarios. Entre las reacciones, una de las que más atención concentró fue la de Verónica Lozano, conductora de Cortá por Lozano, ciclo en el que participa Balli.

El comentario que se destacó entre los seguidores

“Marixa Balli, ese pan dulce y aún no es Navidad”, escribió Lozano en la publicación. El mensaje mezcló elogio y humor y rápidamente se transformó en uno de los comentarios más celebrados por quienes siguieron el intercambio.

La respuesta de la conductora fue acompañada por una gran cantidad de reacciones. También se sumó Fefe Bongiorno, conductor de El Ejército de la Mañana y panelista de LAM, quien dejó un breve mensaje para destacar la imagen compartida por la artista.

Los comentarios se multiplicaron con elogios al look y al estado físico de Marixa Balli. La repercusión volvió a confirmar el alcance que mantienen sus publicaciones, especialmente cuando recupera producciones de distintas etapas de su carrera.

Las fotos retro, una marca en sus redes

No es la primera vez que la bailarina recurre a imágenes de archivo para conectar con sus seguidores. Días atrás, en la previa del partido de la Selección argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026, había compartido otra producción vinculada a una temporada teatral en Carlos Paz.

En aquella oportunidad, Marixa Balli posó con un conjunto inspirado en los colores celeste y blanco. El vestuario incluía un corpiño strapless con plumas y cristales, además de accesorios con pedrería, en una publicación que también generó reacciones.

La artista construyó en Instagram una presencia que combina recuerdos de su trayectoria con contenidos de actualidad. Sus imágenes de archivo suelen reactivar momentos de sus años en la televisión y el teatro, y encuentran una respuesta inmediata entre sus seguidores.