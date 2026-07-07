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Murió Fabián Haiek, fotógrafo y titular del histórico kiosco "Parada Rivadavia"

Falleció Fabián Haiek. Además, de su reconocida trayectoria como fotógrafo, fue durante años el responsable del tradicional kiosco de revistas Parada Rivadavia y participó en la producción del film La Emboscada.

7 de Julio de 2026
Fabián Haiek.
Fabián Haiek. Foto: (Redes).

REDACCIÓN ELONCE

Falleció Fabián Haiek. Además, de su reconocida trayectoria como fotógrafo, fue durante años el responsable del tradicional kiosco de revistas Parada Rivadavia y participó en la producción del film La Emboscada.

Fabián Haiek falleció en Paraná, donde fue ampliamente reconocido por su trabajo como fotógrafo y por su histórica presencia al frente del kiosco de revistas "Parada Rivadavia", ubicado en la esquina de Alameda de la Federación y Buenos Aires, en el ingreso de la Facultad de Ciencias de la Educación.

 

Durante décadas, ese tradicional puesto de diarios y revistas fue mucho más que un espacio comercial. Se convirtió en un punto de encuentro cotidiano para estudiantes, docentes, periodistas y vecinos, quienes encontraron en Haiek a un hombre cercano, apasionado por la fotografía y siempre dispuesto al diálogo.

Su partida despertó numerosas muestras de afecto entre quienes compartieron con él distintos momentos de la vida cultural, deportiva y social de la capital entrerriana.

 

Una vida vinculada a la imagen, el deporte y la cultura

 

Además de su actividad en Parada Rivadavia, Haiek desarrolló una reconocida labor como fotógrafo. En 2023 integró el equipo técnico de la película La Emboscada, donde estuvo a cargo de la producción fotográfica, aportando su mirada y experiencia a una realización audiovisual de alcance nacional.

En 2023, integr&oacute; el equipo t&eacute;cnico de la pel&iacute;cula La Emboscada. En esta foto, junto al actor Roly Serrano.
En 2023, integró el equipo técnico de la película La Emboscada. En esta foto, junto al actor Roly Serrano.

Su trabajo detrás de la cámara reflejó una sensibilidad especial para retratar personas, paisajes y acontecimientos, cualidades que le permitieron ganarse el respeto de colegas y de quienes compartieron proyectos junto a él.

Con su fallecimiento, Paraná despidió a una figura muy querida, ligada tanto al periodismo gráfico como al ámbito cultural y deportivo.

 

Su legado permanecerá en las imágenes que captó a lo largo de los años y en el recuerdo de quienes lo conocieron, compartieron su amistad o simplemente pasaron alguna vez por la emblemática Parada Rivadavia, donde siempre encontraba tiempo para una charla y una sonrisa.

En 2023, integr&oacute; el equipo t&eacute;cnico de la pel&iacute;cula La Emboscada. En esta foto, junto a Osvaldo Laport.
En 2023, integró el equipo técnico de la película La Emboscada. En esta foto, junto a Osvaldo Laport.

Temas:

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