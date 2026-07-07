Murió Fabián Haiek, fotógrafo y titular del histórico kiosco "Parada Rivadavia"

REDACCIÓN ELONCE
Falleció Fabián Haiek. Además, de su reconocida trayectoria como fotógrafo, fue durante años el responsable del tradicional kiosco de revistas Parada Rivadavia y participó en la producción del film La Emboscada.
Fabián Haiek falleció en Paraná, donde fue ampliamente reconocido por su trabajo como fotógrafo y por su histórica presencia al frente del kiosco de revistas "Parada Rivadavia", ubicado en la esquina de Alameda de la Federación y Buenos Aires, en el ingreso de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Durante décadas, ese tradicional puesto de diarios y revistas fue mucho más que un espacio comercial. Se convirtió en un punto de encuentro cotidiano para estudiantes, docentes, periodistas y vecinos, quienes encontraron en Haiek a un hombre cercano, apasionado por la fotografía y siempre dispuesto al diálogo.
Su partida despertó numerosas muestras de afecto entre quienes compartieron con él distintos momentos de la vida cultural, deportiva y social de la capital entrerriana.
Una vida vinculada a la imagen, el deporte y la cultura
Además de su actividad en Parada Rivadavia, Haiek desarrolló una reconocida labor como fotógrafo. En 2023 integró el equipo técnico de la película La Emboscada, donde estuvo a cargo de la producción fotográfica, aportando su mirada y experiencia a una realización audiovisual de alcance nacional.
Su trabajo detrás de la cámara reflejó una sensibilidad especial para retratar personas, paisajes y acontecimientos, cualidades que le permitieron ganarse el respeto de colegas y de quienes compartieron proyectos junto a él.
Con su fallecimiento, Paraná despidió a una figura muy querida, ligada tanto al periodismo gráfico como al ámbito cultural y deportivo.
Su legado permanecerá en las imágenes que captó a lo largo de los años y en el recuerdo de quienes lo conocieron, compartieron su amistad o simplemente pasaron alguna vez por la emblemática Parada Rivadavia, donde siempre encontraba tiempo para una charla y una sonrisa.