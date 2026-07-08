AGMER espera oferta superadora en paritaria docente y ratificó su rechazo a la reforma previsional

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) rechazó la nueva propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial durante la audiencia paritaria realizada este lunes y aguarda una oferta superadora en la reunión prevista para esta tarde a las 18 en la sede de la Secretaría de Trabajo.

Desde el acampe instalado frente a Casa de Gobierno, la secretaria adjunta del sindicato docente, Lía Fimpel, sostuvo que la oferta oficial no responde a las demandas planteadas por los trabajadores de la educación y cuestionó, además, el avance de la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo.

"La propuesta es insuficiente"

Fimpel explicó a Elonce que el ofrecimiento del Gobierno contempla incrementos del 3% para julio y otro 3% para septiembre, pero aseguró que esos porcentajes no permiten recuperar el poder adquisitivo perdido.

"La tercera propuesta del año nuevamente fue rechazada por ser insuficiente. El Gobierno viene con un 3% para los haberes de julio y un 3% para los haberes de septiembre. No cumple las expectativas que tenemos los trabajadores en cuanto a la recomposición salarial", afirmó.

La dirigente señaló que el gremio solicitó una nueva oferta durante la audiencia y manifestó expectativas de que el Ejecutivo presente una propuesta diferente en la reunión convocada para esta tarde.

Reclaman blanqueo salarial y actualización de la base de cálculo

Si bien reconoció que el incremento ofrecido es remunerativo y bonificable, Fimpel cuestionó que no contemple el blanqueo de sumas otorgadas por decreto y de forma "inconstitucional".

También reclamó modificar la base de cálculo utilizada para los aumentos y recuperar el salario frente al avance de la inflación. "Estamos con una pérdida cercana al 16,7% y esperamos que el Gobierno tome nota de esto y traiga una verdadera oferta que podamos discutir", sostuvo.

“Recupero de lo perdido, cambio de las bases de cálculo y proceso de blanqueo que contemple la pérdida por inflación que se ha ido teniendo” son los principales reclamos del gremio docente de cara a la reunión paritaria de esta tarde.

Cuestionamientos al momento elegido para negociar

La dirigente sindical también criticó que tanto la discusión salarial como el debate sobre la reforma previsional se desarrollen durante el receso invernal. "El Gobierno llama a una audiencia salarial y trata una reforma jubilatoria en pleno receso. Eso impide que podamos discutir estos temas en las escuelas con nuestros compañeros", cuestionó.

Asimismo, recordó que el gremio reclama la reactivación de distintas comisiones paritarias vinculadas con infraestructura escolar, condiciones laborales y nomenclador docente.

Rechazo a la reforma previsional

Fimpel reiteró la postura de AGMER y de la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones respecto del proyecto que obtuvo dictamen en el Senado. "Nosotros seguimos sosteniendo el no a la reforma jubilatoria porque entendemos que cualquier modificación vulnera derechos", afirmó.

Entre los puntos que generan preocupación mencionó el cambio en el cálculo del haber jubilatorio. "El proyecto habla de calcular la jubilación sobre los últimos 15 años con un promedio actualizado, pero no explica cómo se determinará ese promedio. Y eso nos genera mucha inseguridad", indicó.

También cuestionó que el texto contemple mecanismos de armonización con el sistema previsional nacional. "Habla de mantener las edades de 60 años para las mujeres y 65 para los varones, pero también establece que, si Nación modifica esas edades, la provincia deberá adecuarse. Eso nos preocupa porque deja abierta la puerta a futuros cambios", advirtió.

AGMER rechazó la oferta salarial y ratificó su rechazo a la reforma previsional

Paro y movilización cuando se trate la ley

Finalmente, la secretaria adjunta de AGMER confirmó que la Multisectorial ya resolvió convocar a un paro general y una movilización el día en que el proyecto sea debatido en el recinto del Senado. "Ahora aguardamos que los senadores definan si habrá una sesión especial o una sesión ordinaria para su tratamiento", concluyó.