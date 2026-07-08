Un hombre murió durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto

Un hombre de 46 años murió este martes en Cañuelas durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. La víctima fue identificada como Franco Depauli y recibió un piedrazo en la cabeza en medio de disturbios registrados en la vía pública.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Libertad y 25 de Mayo, uno de los puntos donde se habían concentrado los festejos por la clasificación argentina a los cuartos de final. Según informó el medio local InfoCañuelas, el hombre se acercó a su auto para buscar algo en el baúl cuando fue alcanzado por el objeto.

Tras el impacto, Depauli cayó inconsciente y fue asistido por sus familiares, quienes lo trasladaron al hospital Ángel Marzetti. El centro de salud se encuentra a unas diez cuadras del lugar donde se desarrollaban las celebraciones, pero el hombre llegó sin signos vitales.

El traslado al hospital y la investigación

El director del hospital, Hernán Carpio, indicó que se aplicaron los protocolos de reanimación durante 50 minutos, aunque no hubo respuesta. De acuerdo con la información difundida, la muerte se produjo como consecuencia de un traumatismo en el cráneo.

A partir del relevamiento de cámaras de seguridad municipales, la Policía logró identificar a un sospechoso. Pasadas las 18, fue detenido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, señalado como presunto responsable de haber arrojado la piedra que impactó contra Depauli.

Detenido por la muerte del hombre.

La causa fue caratulada como “homicidio simple”. Según trascendió, el joven tendría antecedentes por robo, aunque la investigación deberá determinar su participación en el hecho y reconstruir la secuencia completa de los disturbios.

Una celebración que terminó en tragedia

Antes de su muerte, Depauli había sido grabado durante los festejos por la victoria de la Selección Argentina. En el video se lo veía con una bandera argentina como capa y hablando sobre lo vivido durante el partido. “Nunca perdimos la fe”, expresó en ese registro.

La víctima había trabajado en una fábrica de cerámicas y era conocida en Cañuelas por participar en actividades solidarias, entre ellas celebraciones por el Día de las Infancias. Vecinos y allegados lo describieron como una persona muy querida en su barrio.

El hecho generó conmoción en la ciudad bonaerense y quedó bajo investigación judicial. Mientras avanzan las actuaciones, la muerte de Depauli marcó el episodio más grave vinculado a los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial.