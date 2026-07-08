Casi 300 postulantes participaron del examen de residencias en salud en Entre Ríos

Este año se inscribieron 290 postulantes en 22 especialidades y orientaciones. Las pruebas se realizaron en el Campus de la UADER en Paraná.
Este martes 7 de julio en el Campus de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) de Paraná, el Ministerio de Salud de Entre Ríos concretó el examen provincial de Residencias en Salud 2026-2027. Participaron, en total, unos 290 profesionales que aspiran a especializarse en distintas áreas.
La instancia presencial de evaluación, que fue organizada a través de la Coordinación de Residencias Médicas, se desarrolló mediante preguntas de opciones múltiples. El proceso de selección se completará con la evaluación de antecedentes y una entrevista personal, alcanzando un puntaje total de 100 puntos, distribuidos en 70 para el examen escrito, 20 para antecedentes y 10 para la entrevista.
Este sistema de formación en servicio constituye una herramienta estratégica para el fortalecimiento del sistema público de salud, ya que contribuye a la capacitación de profesionales en especialidades y a su distribución en distintos puntos del territorio provincial.
Este año se inscribieron 290 postulantes en 22 especialidades y orientaciones, frente a los aproximadamente 174 del año anterior. Este crecimiento, evidenciado en un incremento del 67 por ciento en la convocatoria, refleja el interés sostenido por la formación en el sistema de residencias provinciales.
El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Coordinación de Residencias Médicas, puso en relieve la calidad y transparencia del proceso con recursos y desarrollos propios. Asimismo, este año con el desarrollo de un sistema de inscripción online propio y, mediante la contratación del servicio de Correo Argentino, se buscó garantizar la transparencia y confidencialidad en todas las etapas del proceso, lo que consolida un sistema más ágil y confiable para los postulantes y para la provincia.
Las residencias se desarrollan en establecimientos sanitarios de toda la provincia, en los hospitales San Martín, Materno Infantil San Roque y Escuela de Salud Mental de Paraná; San Benjamín de Colón; Delicia Concepción Masvernat y Felipe Heras de Concordia; Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay; Nuestra Señora de Luján de General Ramírez; Centenario de Gualeguaychú y la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud.