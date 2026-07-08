Suiza, un rival incómodo para Argentina: virtudes, puntos débiles y nombres a seguir

Suiza será el próximo rival de la Selección Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo europeo llegó a esta instancia después de eliminar a Colombia en una definición por penales y se presenta como un desafío de alta exigencia para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

El seleccionado helvético no aparece entre las potencias de mayor peso histórico, pero construyó una identidad competitiva que lo volvió un rival incómodo. Su principal fortaleza está en el orden táctico, la presión en la mitad de la cancha y la capacidad para sostener partidos cerrados sin perder estabilidad.

Argentina llegará al cruce luego de superar a Egipto en un encuentro exigente. Ahora, el cuerpo técnico deberá preparar un partido diferente, ante un rival que suele reducir espacios, defender con disciplina y apostar por transiciones rápidas cuando recupera la pelota.

Las principales virtudes del rival

Una de las características más claras de Suiza es su solidez colectiva. El equipo dirigido por Murat Yakin rara vez se desordena, incluso cuando el resultado no lo favorece, y suele mantener una estructura compacta entre sus líneas.

Esa organización le permite presionar en zonas intermedias y salir con velocidad cuando encuentra espacios. En ese contexto, la Selección Argentina deberá manejar la pelota con precisión y evitar pérdidas que puedan dejar mal parado al equipo.

También mostró fortaleza mental en el cruce ante Colombia. En un partido físico y desgastante, logró sostenerse hasta la definición por penales y resolvió la serie con eficacia, una señal de carácter en una instancia de máxima tensión.

Suiza.

Dónde puede lastimar Argentina

Pese a su consistencia, Suiza también tiene puntos débiles. Cuando debe asumir el protagonismo total, le cuesta generar desequilibrio sostenido y puede volverse previsible ante defensas bien cerradas.

Otro aspecto a observar será su retroceso defensivo. Si Argentina logra superar la primera presión con pases rápidos hacia adelante, los centrales suizos pueden quedar expuestos en espacios amplios, especialmente ante atacantes con movilidad y cambio de ritmo.

El duelo en la mitad de la cancha será clave. Granit Xhaka aparece como el organizador del equipo europeo, con capacidad para distribuir, ordenar y cortar circuitos rivales. Presionarlo y limitar su influencia será una de las tareas centrales para el seleccionado argentino.

Figuras e historial ante Argentina

Entre los nombres a seguir también está Gregor Kobel, arquero de gran presente y una de las figuras del torneo. Su rendimiento en los penales ante Colombia reforzó su importancia dentro de un equipo que se apoya mucho en la seguridad defensiva.

En ataque, Breel Embolo representa la principal referencia ofensiva. Su potencia física, capacidad para jugar de espaldas y presencia en el área obligarán a la defensa argentina a sostener la concentración durante todo el partido.

El historial favorece ampliamente a la Albiceleste: Suiza enfrentó siete veces a Argentina y nunca pudo ganarle. El seleccionado nacional se impuso en cinco oportunidades y los otros dos partidos terminaron empatados. El sábado, ese antecedente quedará en segundo plano cuando ambos busquen un lugar en las semifinales del Mundial.