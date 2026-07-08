Dibu Martínez fue autocrítico después de la clasificación: “No pude ayudar al equipo”

Dibu Martínez habló después de la agónica victoria de la Selección Argentina por 3 a 2 ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026, y dejó una fuerte autocrítica sobre su actuación. El arquero reconoció que no terminó conforme y afirmó que siente la necesidad de responder de otra manera en los próximos partidos.

Cuando el plantel dejaba el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el marplatense se detuvo a hablar con la prensa y fue directo al analizar su rendimiento. “Después del 2-0 me sentí que no pude ayudar a nadie y esa sensación no me gusta, pienso que ya va a llegar mi momento”, expresó.

En esa línea, Dibu Martínez agregó: “Necesito ayudarlos mucho más, ellos me están salvando en varios partidos y me toca hacerlo a mí”. Sus declaraciones llegaron después de un partido cambiante, en el que Argentina debió remontar sobre el final para avanzar a los cuartos de final.

La autocrítica del arquero

El arquero también contó parte de lo que ocurrió en el vestuario durante el entretiempo, luego del penal fallado por Lionel Messi. Según relató, el capitán se sintió responsable por esa situación, aunque Martínez volvió a poner el foco en su propia exigencia.

“Leo se sintió culpable en el entretiempo, pero nos ha salvado muchísimas veces, por eso tengo que atajar mejor”, señaló el arquero. La frase expuso el nivel de autocrítica de uno de los referentes del plantel, pese a que el equipo consiguió sostenerse en carrera.

Dibu Martínez.

Dibu Martínez también explicó la emoción que mostró tras el final del encuentro. “Las lágrimas se dan porque pensás que te vas a casa y no diste lo suficiente, no queremos dejar en vano a nadie y queremos representar como somos, argentinos”, afirmó.

El sufrimiento en las últimas definiciones

El arquero comparó el momento actual con lo vivido en la Copa del Mundo anterior y admitió que los últimos dos partidos tuvieron un nivel de sufrimiento distinto. Argentina venía de superar a Cabo Verde en otro cruce exigente y volvió a atravesar una definición ajustada ante Egipto.

“Estábamos hablando con los chicos que el Mundial pasado no nos pasó lo de estos dos partidos. Es lindo afrontar lo que viene y si hay que sufrir, habrá que hacerlo. Creo que en el camino habrá un partido que no suframos tanto”, indicó.

Luego del encuentro, Dibu Martínez también realizó una publicación en redes sociales con una imagen alusiva a la tensión vivida durante la clasificación. “Esto es Argentina”, escribió, en referencia al esfuerzo y al dramatismo que atravesó el equipo para meterse entre los ocho mejores del Mundial.