“Dimos la cara hasta el último minuto”: la alegría de Paredes tras el triunfo de Argentina

El defensor Cristian “Cuti” Romero y el mediocampista Leandro Paredes fueron los más destacados en un partido en el que la Selección argentina tuvo que sufrir y luchar hasta el final para remontar un 2-0 y derrotar a Egipto, con tantos en los últimos 15 minutos, por los octavos de final del Mundial 2026.

(AFA).

Ambos tuvieron un partido destacable desde lo defensivo, mientras que el central surgido de las inferiores de Belgrano fue vital al convertir de cabeza en el tanto que comenzó la remontada, a los 34 minutos de la segunda parte.

La victoria fue compleja a un nivel muchísimo mayor de lo esperado, por propios y extraños, y fue desgastante, tanto en lo físico como en lo emocional, pero fue victoria, que es lo más importante, por lo que Argentina esperará rival entre Colombia y Suiza.

(AFA).

La declaración de Paredes

El mediocampista de la Selección argentina Leandro Paredes expresó esta tarde su alegría tras la agónica victoria ante Egipto por 3 a 2 y consideró que el equipo "dio la cara hasta el último minuto".

Paredes valoró la actuación del conjunto dirigido por el entrenador Lionel Scaloni, que empezó perdiendo frente a los africanos y en una ráfaga de pocos minutos lo dio vuelta.

Paredes y MacAllister. (AFA).

"Dimos la cara hasta el último minuto, lo importante es que pasamos de ronda", consignó el futbolista de Boca, quien fue titular por segunda vez en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

"VAN A TENER QUE ESPERAR UN POCO MÁS" ✍🏻 Leandro Paredes 🎙️ @gastonedul pic.twitter.com/uezjDsbYAC — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

El jugador fue clave ya que cortó una contra del rival a los 90 minutos, cuando todavía seguía igualado 2 a 2. Unos instantes después, Lautaro Martínez asistiría a Enzo Fernández para el gol del triunfo.