Egipto denunció ante la FIFA al árbitro francés y pidió investigarlo por el partido con Argentina

Egipto presentó una denuncia formal ante la FIFA para que investigue el desempeño del árbitro francés François Letexier tras la derrota por 3 a 2 frente a Argentina en los octavos de final del Mundial 2026. Además, solicitó que la terna arbitral no vuelva a ser designada durante el resto del torneo.

El planteo fue impulsado por el presidente de la federación egipcia, Hany Abo Rida, quien elevó un comunicado oficial en el que cuestionó decisiones arbitrales que, según la entidad, resultaron determinantes para el desarrollo del partido que terminó con victoria argentina por 3 a 2 y la clasificación a los cuartos de final.

Getty Images

Los fallos arbitrales que cuestiona Egipto

La presentación sostiene que hubo acciones puntuales que influyeron directamente en el resultado del encuentro y que justifican la apertura de una investigación.

Uno de los principales reclamos está relacionado con la anulación de un gol convertido por Egipto cuando el marcador favorecía a Argentina por 1 a 0. La acción fue invalidada luego de la intervención del VAR, que detectó una infracción previa sobre Lisandro Martínez en el inicio de la jugada.

Desde la federación egipcia consideran que el criterio utilizado no fue el mismo en otra acción ocurrida en el área argentina. Según sostienen, Mohamed Salah recibió una falta antes del tercer gol argentino, pero esa jugada no fue revisada por el VAR, situación que motivó parte del reclamo presentado ante la FIFA.

El pedido a la FIFA

Además de solicitar una investigación sobre la actuación de Letexier y sus asistentes, la Asociación Egipcia de Fútbol pidió expresamente que la terna arbitral francesa no vuelva a ser designada para dirigir partidos durante lo que resta del Mundial.

El reclamo formal llegó después de las fuertes críticas expresadas por futbolistas y cuerpo técnico egipcio apenas finalizado el encuentro.

Las duras declaraciones tras la eliminación

Uno de los primeros en cuestionar el arbitraje fue Mustafa Zico, autor de uno de los goles de Egipto, quien manifestó su enojo en la zona mixta.

"Es injusto, es evidente, es claro. El árbitro echó por tierra el esfuerzo de todo un país. Fue el culpable de la derrota. El campeonato está dirigido", expresó el delantero.

En la misma línea, agregó con ironía: "Quiero felicitar a Argentina, ya que van a ganar el Mundial".

Por su parte, el entrenador Hossam Hassan también apuntó contra la actuación arbitral durante la conferencia de prensa posterior al partido. "El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y por factores externos previos al encuentro", sostuvo.

El técnico aseguró además que "parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro", recordó que la delegación egipcia ya había manifestado objeciones por la designación del juez francés y llegó a afirmar que el encuentro "estuvo arreglado", al sostener que existía un interés en que Lionel Messi continuara en competencia por el impacto que tendría en el torneo.

Hasta el momento, la FIFA no emitió una respuesta oficial sobre la denuncia presentada por la Asociación Egipcia de Fútbol.