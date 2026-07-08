La cuarta estrella: la letra de la canción de la Selección Argentina en el vestuario tras vencer a Egipto

La canción de la Selección Argentina que sonó tras vencer a Egipto

Tras la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, los jugadores de la Selección Argentina celebraron en el vestuario del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta cantando "La cuarta estrella", una canción compuesta por el rosarino Pablo Quintana que ya se convirtió en el himno del plantel durante el torneo.

El festejo fue registrado por la cuenta oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que compartió un video donde se observa a los jugadores cantando abrazados el estribillo de la canción. Nicolás Otamendi también mostró la intimidad de la celebración a través de sus redes sociales, donde publicó imágenes del momento con el mensaje "A cuartos".

El festejo que mostró la intimidad del plantel

En el video difundido por la AFA se escucha a los futbolistas entonar la canción mientras celebran la clasificación. En medio del entusiasmo, Alexis Mac Allister pidió tranquilidad con una frase dirigida a sus compañeros: "Ahora a descansar, muchachos".

Otamendi completó la publicación con otra expresión que reflejó la euforia del grupo: "Estamos re locos".

Las imágenes rápidamente se viralizaron y reforzaron el vínculo que el plantel mantiene con la canción, que ya había acompañado distintos momentos de la preparación mundialista.

¡LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN SE SUBIERON AL NUEVO HIT DE ARGENTINA! Impresionante como se festejó en el vestuario argentino... "Quiero ver la cuarta estrella" 🎶 📹 @Argentina pic.twitter.com/yvX5BMQXgz — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026

La historia de "La cuarta estrella"

El autor del tema es Pablo Quintana, músico y creador de contenidos de Rosario, quien comenzó a trabajar en la canción varios meses antes del inicio del Mundial con la intención de crear un nuevo himno para los hinchas argentinos.

Para la melodía eligió como base "No me arrepiento de este amor", uno de los clásicos más populares de Gilda, sobre el que escribió una nueva letra dedicada a la Selección.

"Elegí a la reina de la cumbia. Es una canción que ya se usa en la cancha, así que agarré la primera frase y pensé qué podía decir en vez de 'No me arrepiento de este amor'. Y salió: 'Soy hincha de la Selección'", explicó Quintana en una entrevista con ESPN.

La letra hace referencia a la consagración en Qatar 2022, recuerda a Diego Maradona y también incluye un mensaje dedicado a Lionel Messi con el deseo de conseguir una nueva Copa del Mundo.

Un tema que ya había conquistado a la Scaloneta

Antes del inicio del Mundial, el músico recibió la confirmación de que "La cuarta estrella" ya formaba parte del día a día de la Selección.

Según contó, fue Ignacio Ovando, futbolista de Rosario Central que trabajó como sparring del plantel, quien le reveló que la canción sonaba habitualmente durante los entrenamientos y que el propio Messi la escuchaba junto al resto de sus compañeros.

El recorrido de Quintana con la Selección no comenzó en este Mundial. En 2024 había compuesto "Ganar otra Copa con Leo", tema que también fue adoptado por los futbolistas durante los festejos por la obtención de la Copa América.

El nuevo himno del Mundial

Con la celebración en el vestuario de Atlanta, "La cuarta estrella" terminó de consolidarse como la canción que acompaña a la Scaloneta durante el Mundial 2026, del mismo modo que "Muchachos" quedó asociada para siempre a la conquista de Qatar 2022.

Argentina volverá a presentarse este sábado 11 de julio, cuando enfrente a Suiza por los cuartos de final del Mundial en Kansas City, con el objetivo de seguir alimentando el sueño de una nueva consagración.

La letra completa de “La cuarta estrella”

Soy hincha de la Selección.

La aliento con el corazón.

Ganamos la tercera con Lionel.

Queremos ser campeones otra vez.

Y 32 años después, la Scaloneta va a vengar.

La copa que le robaron al diez, la que no nos dejaron levantar.

Quiero ver la cuarta estrella.

Brillar en la camiseta.

Soy argentino de la cuna hasta el cajón.

Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo.

Argentina, quiero verte bicampeón.