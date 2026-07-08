Detuvieron en Basavilbaso a un camionero buscado por la Justicia por una causa de amenazas

Un camionero de 34 años, oriundo de la provincia de Santa Fe, fue detenido durante la noche del martes en Basavilbaso, luego de confirmarse que tenía una orden de captura vigente. El hombre era buscado en el marco de una causa tramitada en la ciudad santafesina de San Jorge.

El procedimiento se concretó alrededor de las 22, con intervención de personal de la Comisaría Basavilbaso y colaboración de un área de inteligencia criminal de la Policía Federal Argentina. La identificación permitió establecer que el hombre tenía un pedido judicial activo.

La causa por la que era requerido fue caratulada como “amenazas simples, delitos contra la administración pública, resistencia y desobediencia a la autoridad”. Tras la confirmación, se avanzó con la detención y se dio aviso a las autoridades judiciales correspondientes.

La orden provenía de Santa Fe

Luego de la captura del camionero, las autoridades locales mantuvieron comunicación con la Oficina de Gestión de Audiencias y con el fiscal Carlos Zopegni, de la ciudad de San Jorge, en el departamento San Martín, provincia de Santa Fe.

El fiscal es quien interviene en la causa por la que se había solicitado la detención del hombre. A partir de ese contacto, se inició el trámite necesario para coordinar los pasos administrativos y judiciales que permitan su traslado hacia la vecina provincia.

Antes de quedar alojado, el detenido fue notificado de sus derechos y trasladado al hospital local para el examen médico correspondiente. Luego fue llevado a una dependencia policial, donde permanecerá bajo custodia.

Quedó alojado a la espera del traslado

El camionero fue alojado en la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera, mientras se completan los oficios y exhortos requeridos para concretar su derivación a Santa Fe.

La detención se produjo en el marco de una tarea coordinada entre fuerzas provinciales y federales, a partir de la información que permitió ubicar al hombre en Basavilbaso.

Una vez cumplidos los pasos formales, el detenido será trasladado para quedar a disposición de la Justicia santafesina, que deberá continuar con las actuaciones vinculadas a la causa en la que era buscado.