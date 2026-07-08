“Tranquilidad, naturaleza y termas”, los principales atractivos de Entre Ríos en vacaciones

Las vacaciones de invierno y el fin de semana largo renovaron las expectativas del sector turístico de Entre Ríos. El presidente del Ente Mixto de Turismo, Jorge Satto, destacó a Elonce la variedad de propuestas disponibles en toda la provincia e invitó tanto a los entrerrianos como a los visitantes de otras jurisdicciones a recorrer los distintos destinos.

El funcionario sostuvo que durante las primeras semanas del receso escolar el principal flujo de turistas provendrá de provincias cercanas como Santa Fe y Córdoba, además del propio mercado interno entrerriano. "Ya entramos en las vacaciones invernales. En estos primeros 15 días, las provincias que van a estar de vacaciones son Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, por mencionar las más cercanas. La invitación es a todos ellos, y en especial a los entrerrianos, a conocer su provincia", expresó.

Una provincia con propuestas durante todo el año

Satto remarcó que Entre Ríos consolidó una oferta turística que funciona durante las cuatro estaciones y que el invierno representa uno de los momentos más atractivos para recorrer la provincia. "Los entrerrianos tienen muchísimo para conocer: los complejos termales, el Palacio San José, el Parque Nacional El Palmar, los parques nacionales de la costa del Paraná, las reservas naturales y las bodegas", enumeró.

Además, señaló que la provincia ofrece actividades para todas las edades. "Hay propuestas para niños y adultos, teatro infantil, parques aéreos, parques termales, gastronomía de calidad y la pesca sigue siendo un atractivo muy importante en las ciudades costeras", indicó.

Las termas, uno de los principales atractivos

El titular del organismo explicó que el desarrollo de los complejos termales permitió desestacionalizar el turismo entrerriano, que históricamente estaba asociado al verano. "Entre Ríos tiene oferta turística todo el año. En invierno se posiciona porque tiene ventajas comparativas con muchas otras provincias. Es un destino ideal para venir en familia, disfrutar de la naturaleza, hacer avistajes, cabalgatas, recorrer en bicicleta o simplemente descansar", afirmó. También destacó que las termas continúan siendo uno de los productos más elegidos durante esta época del año.

Esperan mayor movimiento turístico por el fin de semana largo y las vacaciones de invierno

Turismo familiar y estadías más prolongadas

Satto explicó que el perfil predominante del visitante es el de grupos familiares que buscan destinos cercanos y tranquilos. "Básicamente viene la familia porque busca tranquilidad y un viaje corto donde los niños puedan disfrutar y los mayores también tengan actividades", sostuvo.

En ese sentido, explicó que se trabaja para prolongar la permanencia de los visitantes mediante el desarrollo de microrregiones turísticas. "La idea es que quien se aloje en una ciudad cabecera tenga cuatro, cinco o seis lugares cercanos para visitar: un sitio histórico, una iglesia, una fiesta popular o una experiencia vinculada con la producción regional", señaló.

Turismo productivo y nuevas experiencias

El funcionario indicó que otra de las estrategias impulsadas por el Ente Mixto consiste en integrar la producción regional con la actividad turística. "Hemos trabajado para vincular la producción con el turismo. La miel, la nuez pecán, los viñedos, el citrus o la industria de la madera también pueden convertirse en atractivos para quienes visitan Entre Ríos", explicó.

Expectativas por la llegada de turistas bonaerenses

Finalmente, Satto valoró el escalonamiento del calendario de vacaciones de invierno dispuesto a nivel nacional, al considerar que favorece una distribución más equilibrada del movimiento turístico.

"Ahora las vacaciones se extendieron a cuatro semanas. En la segunda parte, a partir del 20 de julio, tendremos el gran mercado emisor para Entre Ríos, que es Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí sí tenemos expectativas mucho más altas de lograr una buena ocupación", concluyó.