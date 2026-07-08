Instalarán refugios en rutas nacionales ante riesgo de lluvias e inundaciones por el "Niño"

El Gobierno nacional anunció que instalará refugios sobre rutas nacionales y provinciales en zonas de alta montaña o de clima extremo, ante las alertas por temporales, lluvias intensas e inundaciones que podrían afectar distintas regiones del país durante julio y agosto.

La medida fue informada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. Según explicó, la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad, lanzará el Plan Invierno para coordinar acciones de prevención y asistencia ante eventos climáticos adversos.

Ravier sostuvo que el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre mayores probabilidades de condiciones desfavorables durante el invierno en el sur del país. También señaló que existen alertas vinculadas al fenómeno de El Niño y a su posible impacto en lluvias e inundaciones.

Refugios para conductores durante temporales

El plan contempla la creación de refugios sobre rutas nacionales y provinciales para que los conductores puedan detener sus vehículos durante temporales, nevadas o situaciones de clima extremo. La medida apunta especialmente a corredores ubicados en zonas de montaña o regiones con mayor exposición a condiciones adversas.

Según informó el vocero, la Agencia Federal de Emergencias monitoreará en tiempo real la situación de cada jurisdicción a través del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias. También se articularán recursos humanos y técnicos para la asistencia en las provincias que puedan verse afectadas.

El objetivo será anticipar situaciones de riesgo y organizar la respuesta estatal ante posibles cortes, demoras o complicaciones en la circulación. La implementación de refugios buscará ofrecer puntos seguros para quienes transiten por zonas expuestas durante episodios de lluvia intensa, crecidas, nevadas o baja visibilidad.

Se anuncian fuertes tormentas para fin de año.

Las provincias bajo mayor seguimiento

De acuerdo con la información difundida, una de las regiones bajo observación será la cuenca del Plata, que incluye a Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos. En esa zona, los eventos de lluvias persistentes pueden generar crecidas de ríos, anegamientos e inconvenientes en áreas urbanas y rurales.

Además, el sur del país aparece entre las áreas con mayor probabilidad de condiciones invernales adversas. En ese marco, las rutas nacionales que atraviesan sectores de alta montaña o clima extremo estarán entre los puntos donde se concentrará la planificación preventiva.

El fenómeno de El Niño se asocia con alteraciones en los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones. La Organización Meteorológica Mundial advirtió que su desarrollo puede incrementar el riesgo de eventos extremos, aunque los efectos no son iguales en todos los territorios.

Monitoreo y protocolos de asistencia

El Plan Invierno también prevé protocolos de actuación para emergencias climáticas. La Agencia Federal de Emergencias tendrá a su cargo el seguimiento de alertas, la coordinación con provincias y la organización de recursos disponibles para responder ante situaciones que comprometan la seguridad de la población.

Las autoridades señalaron que el esquema incluirá asistencia técnica y operativa, además de monitoreo permanente. La decisión se enmarca en un escenario de mayor atención sobre lluvias intensas, inundaciones, nevadas y eventos de frío extremo durante el período invernal.

La instalación de refugios en rutas nacionales y provinciales apunta a reducir riesgos para automovilistas, transportistas y personas que deban desplazarse en condiciones adversas. El Gobierno indicó que el despliegue será parte de una estrategia de prevención ante un invierno con posibles eventos climáticos de alto impacto.