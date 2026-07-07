Más de 67.000 vehículos circularon por el Túnel Subfluvial desde el inicio del receso

El movimiento vehicular en el Túnel Subfluvial comenzó a incrementarse con el inicio de las vacaciones de invierno y de cara al fin de semana largo por el Día de la Independencia. Desde Prevención y Seguridad Vial de Policía de Entre Ríos informaron que, si bien el tránsito es menor al registrado en otros períodos turísticos, ya circularon más de 67.000 vehículos entre ingresos y egresos de la provincia.

Al respecto, la segunda jefa del Puesto de Control Vial Túnel, comisaria María Florencia Cabrera, precisó a Elonce que desde el viernes hasta este martes ingresaron a Entre Ríos alrededor de 32.000 vehículos, mientras que otros 35.000 salieron de la provincia. "El movimiento viene siendo bastante tranquilo", resumió la funcionaria policial.

Esperan un mayor flujo cuando comiencen las vacaciones en Buenos Aires

Cabrera explicó que el tránsito todavía no alcanzó su pico habitual debido a que algunas provincias aún no iniciaron el receso invernal. "Teniendo en cuenta que en provincias como Buenos Aires las vacaciones comienzan cuando aquí ya terminan, por el momento el movimiento es tranquilo", señaló.

Según indicó, muchos de los viajeros provienen de Córdoba y Mendoza y tienen como destino distintos puntos turísticos de Entre Ríos y el norte argentino. "La mayoría de las personas que vienen son de Córdoba y Mendoza, y viajan hacia Misiones o a las termas de Federación, La Paz y Colón", detalló.

La documentación obligatoria para circular

Desde el puesto caminero recordaron cuáles son los elementos y documentos que deben presentar los automovilistas durante los controles. "Se solicita la licencia de conducir, la cédula del vehículo, matafuegos, balizas y que la cantidad de ocupantes coincida con la cantidad de cinturones de seguridad disponibles", explicó Cabrera.

Respecto de la eliminación de la cédula azul, aclaró que actualmente la autorización para conducir un vehículo puede gestionarse mediante la aplicación Mi Argentina. "Se recomienda que el titular autorice al conductor desde la aplicación para que el permiso aparezca en Mi Argentina", indicó.

En caso de no contar con la autorización digital, señaló que igualmente se puede circular con la cédula verde, aunque el vehículo podría ser sometido a verificaciones adicionales. "Con la cédula verde pueden circular, pero se recomienda realizar la autorización porque, de lo contrario, pueden demorarse los controles de chasis y motor", explicó.

Asimismo, Cabrera explicó que una de las principales causas de retención de vehículos no está vinculada únicamente a infracciones de tránsito. "Generalmente se producen retenciones por embargos judiciales. Muchas veces, al realizar el control, surge esa novedad y el vehículo queda retenido. También se verifican los números de chasis y motor", especificó.

Más de 67.000 vehículos circularon por el Túnel Subfluvial desde el inicio del receso

Controles permanentes y alcoholemia

La comisaria destacó a Elonce que el operativo de seguridad funciona durante las 24 horas e incluye controles de alcoholemia. "Afortunadamente, los conductores han tomado consciencia y desde el viernes hasta hoy no hemos tenido ningún inconveniente con alcoholemias positivas", afirmó.

También comentó cómo cambia el movimiento vehicular durante los partidos de la Selección argentina. "Hasta diez minutos antes de que empiece el partido circula mucha gente. Durante el encuentro prácticamente no pasa nadie y recién entre el primer y segundo tiempo se observa algún movimiento", relató.