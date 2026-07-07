La escuela integral de Gualeguaychú tendrá obras para mejorar la inclusión y seguridad

La Escuela de Educación Integral Nº 12 “José Facio” de Gualeguaychú será alcanzada por una obra de adecuación sanitaria, accesibilidad, reparación edilicia e instalación eléctrica. La intervención prevé una inversión superior a los $40 millones y beneficiará a una matrícula de 70 estudiantes.

El proyecto será ejecutado por el Gobierno de Entre Ríos a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura. La apertura de sobres está prevista para el martes 14 de julio, a las 10, en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones.

La institución funciona en la intersección de las calles 3 de Febrero y Andrade, en Gualeguaychú, y desarrolla actividades educativas destinadas a personas con discapacidad. La obra busca mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y habitabilidad para estudiantes, docentes y personal de la escuela.

Cambios en sanitarios y accesos

Uno de los trabajos centrales será la refuncionalización de un sanitario existente para adecuarlo al uso de personas con movilidad reducida. La intervención incluirá equipamiento reglamentario, accesorios de apoyo y una nueva puerta de acceso.

Además, se construirá una rampa sobre calle Andrade para facilitar el ingreso al edificio. El proyecto contempla dimensiones y condiciones de seguridad orientadas a garantizar un acceso más adecuado para quienes concurren diariamente a la institución.

La obra también incluye tareas destinadas a resolver problemas edilicios que afectan distintos sectores del establecimiento. Entre ellas, se prevé la colocación de babetas de chapa galvanizada para solucionar filtraciones detectadas en el área sur.

Mejoras eléctricas y en aulas

En paralelo, se realizará una nueva instalación eléctrica destinada a equipos de climatización. Los trabajos incorporarán elementos de protección y seguridad para adecuar el funcionamiento de ese sistema dentro del edificio.

También se llevarán adelante tareas de pintura interior en tres aulas ubicadas en planta baja. Las mejoras forman parte de un conjunto de intervenciones previstas para recuperar espacios de uso cotidiano y mejorar las condiciones del dictado de clases.

El plazo de ejecución estipulado para la obra es de 60 días corridos. Una vez adjudicados los trabajos, se definirá el inicio de las tareas en el establecimiento educativo de Gualeguaychú.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, señaló que la intervención apunta a dar respuestas concretas a necesidades de accesibilidad, seguridad e inclusión dentro de la comunidad escolar. La obra será financiada con recursos provinciales.