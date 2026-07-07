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Haciendo Comunidad Obras en un histórico paseo de la ciudad

Avanza en Colón la renovación de Plaza Washington sin modificar su diseño histórico

La Municipalidad de Colón ejecuta una puesta en valor integral que preserva el trazado original, la vegetación y el patrimonio del paseo. La obra incorpora nuevos senderos, mejora la accesibilidad y suma un espacio central destinado a actividades recreativas y comunitarias.

7 de Julio de 2026
Renovación de Plaza Washington
Renovación de Plaza Washington Foto: Municipalidad de Colón

La Municipalidad de Colón ejecuta una puesta en valor integral que preserva el trazado original, la vegetación y el patrimonio del paseo. La obra incorpora nuevos senderos, mejora la accesibilidad y suma un espacio central destinado a actividades recreativas y comunitarias.

La Plaza Washington de Colón atraviesa una puesta en valor integral que busca modernizar uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad, preservando su diseño original, la vegetación y los elementos que forman parte de su identidad histórica. La intervención también incorporará nuevos sectores recreativos y mejorará la accesibilidad para vecinos y visitantes.

 

Desde la Municipalidad explicaron que las obras forman parte de un plan de recuperación y modernización de los espacios verdes, con el objetivo de adaptarlos a las necesidades actuales sin alterar el patrimonio urbano.

 

El asesor en Planificación municipal, Raúl Acuña, remarcó que el proyecto fue diseñado respetando las características originales del paseo. "Lo que se va a preservar es absolutamente todo relacionado con el trazado, el diseño original de la plaza, su naturaleza y sus plantas", afirmó.

 

Conservación del patrimonio y nuevos senderos

 

Uno de los ejes principales de la obra consiste en mantener intacto el trazado tradicional de la plaza y proteger tanto los árboles como los sectores parquizados.

 

La renovación se concentra especialmente en los pisos y senderos. Los antiguos baldosones fueron retirados de manera cuidadosa para ser reutilizados posteriormente en otras intervenciones municipales, entre ellas el Paseo del Viacrucis ubicado en el acceso a la ciudad.

 

En reemplazo de esos materiales se colocarán adoquines, elegidos por su integración con la identidad urbana de Colón y por favorecer la infiltración del agua.

 

Además, algunos sectores incorporarán adoquines de tonalidad más oscura para generar diseños y detalles decorativos sin modificar la estética histórica del espacio.

Renovaci&oacute;n de Plaza Washington (foto Municipalidad de Col&oacute;n)
Renovación de Plaza Washington (foto Municipalidad de Colón)

Un sector central con nuevos usos

 

El proyecto también contempla la transformación de un área central de la plaza que hasta el momento tenía escasa utilización. Allí se desarrollará un espacio pensado para actividades recreativas, ceremoniales y de contemplación, con el propósito de ampliar las posibilidades de encuentro para vecinos y turistas.

 

Desde el Municipio señalaron que esta intervención toma como antecedente la recuperación realizada en Plaza Artigas, donde la incorporación de nuevos sectores permitió consolidar un ámbito de recreación para familias, niños y visitantes.

 

Espacios públicos para el crecimiento de la ciudad

 

La puesta en valor de Plaza Washington forma parte de una planificación urbana orientada a mejorar los espacios públicos de Colón y acompañar el crecimiento de la ciudad.

 

La iniciativa busca generar lugares más accesibles, seguros y funcionales, promoviendo ámbitos destinados al descanso, la recreación, la cultura y la vida comunitaria.

 

En ese marco, Acuña destacó la importancia de acercar este tipo de proyectos a la comunidad. "Nadie defiende lo que no conoce", expresó, al señalar la necesidad de informar a los vecinos sobre las tareas que se realizan para preservar el patrimonio urbano.

 

Con la finalización de la obra, Plaza Washington conservará su identidad histórica, incorporando al mismo tiempo mejoras que permitirán un mayor aprovechamiento del espacio por parte de residentes y turistas.

Temas:

Plaza Washington de Colón turismo Colón
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