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Deportes En busca de los cuartos de final

Argentina pierde 1 a 0 con Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

Argentina pierde 1 a 0 con Egipto por los octavos de final del Mundial. El ganador del encuentro enfrentará en la siguiente ronda a Colombia o Suiza, que jugarán esta tarde desde las 17.

7 de Julio de 2026
Argentina pierde 1 a 0 con Egipto.
Argentina pierde 1 a 0 con Egipto. Foto: (Reuters).

Argentina pierde 1 a 0 con Egipto por los octavos de final del Mundial. El ganador del encuentro enfrentará en la siguiente ronda a Colombia o Suiza, que jugarán esta tarde desde las 17.

Argentina pierde 1 a 0 con Egipto por los octavos de final del Mundial. El ganador del encuentro enfrentará en la siguiente ronda a Colombia o Suiza, que jugarán esta tarde desde las 17.

 

El desarrollo del partido:

 

20 minutos: ¡Messi falló el penal!

Mostafa Shobeir Oufa le detuvo el penal al capitán argentino al arrojarse a su lado izquierdo.

18 minutos: ¡Penal para Argentina!

Nicolás Tagliafico ingresó al área y fue derribado.

 

14 minutos: ¡Gol de Egipto!

Yasser Ibrahim conectó de cabeza un centro y le ganó en el salto a Lisandro Martínez para el 1-0 del seleccionado africano.

 

10 minutos: Partido parejo en el comienzo

Argentina y Egipto no se sacan ventajas en Atlanta. Es repartido el manejo de la pelota en los primeros instantes del juego.

 

1 minuto: ¡Duro golpe en la rodilla de Enzo Fernández!

El jugador argentino se tomó su pierna y preocupó al cuerpo técnico. El mediocampista se recuperó.

 

¡Comenzó el partido!

El árbitro francés Francois Letexier dio la orden y ya juegan Argentina y Egipto en Atlanta por los octavos de final del Mundial.

 

 

El once de Egipto

 

La selección de Egipto se enfrenta a la Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 y su director técnico, Hossam Hassan, ya confirmó el 11 titular.

Mostafa Shoubir en el arco; una línea de cuatro defensores con Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia y Karim Hafez; un doble cinco integrado por Emam Ashour y Mohanad Lashin; por delante, Mohamed Salah, Marawan Attia y Haissem Hassan conformarán la línea de tres mediocampistas ofensivos; mientras que Mostafa Zico será el único delantero.

El once confirmado de la Selección Argentina

 

La Selección argentina ya tiene formación confirmada para enfrentar este martes a Egipto, desde las 13 en Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026.

 

Emiliano "Dibu" Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Lionel Messi

Julián Álvarez.

Temas:

Argentina Egipto Lionel Messi Mundial 2026
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