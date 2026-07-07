Argentina pierde 1 a 0 con Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

Argentina pierde 1 a 0 con Egipto por los octavos de final del Mundial. El ganador del encuentro enfrentará en la siguiente ronda a Colombia o Suiza, que jugarán esta tarde desde las 17.
Argentina pierde 1 a 0 con Egipto por los octavos de final del Mundial. El ganador del encuentro enfrentará en la siguiente ronda a Colombia o Suiza, que jugarán esta tarde desde las 17.
El desarrollo del partido:
20 minutos: ¡Messi falló el penal!
Mostafa Shobeir Oufa le detuvo el penal al capitán argentino al arrojarse a su lado izquierdo.
¡MESSI ERRA EL PENAL! ❌ ¡Vamos Argentina, vamos Leo!
📺 Argentina 0-1 Egipto | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @jpvarsky pic.twitter.com/jQsG8iiJOv— telefe (@telefe) July 7, 2026
18 minutos: ¡Penal para Argentina!
Nicolás Tagliafico ingresó al área y fue derribado.
14 minutos: ¡Gol de Egipto!
Yasser Ibrahim conectó de cabeza un centro y le ganó en el salto a Lisandro Martínez para el 1-0 del seleccionado africano.
¡GOL DE EGIPTO! 🇪🇬 Ibrahim ganó en el área y de cabeza abre el marcador 📺 Argentina 0-1 Egipto | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/eJnGvjLn5C— telefe (@telefe) July 7, 2026
10 minutos: Partido parejo en el comienzo
Argentina y Egipto no se sacan ventajas en Atlanta. Es repartido el manejo de la pelota en los primeros instantes del juego.
1 minuto: ¡Duro golpe en la rodilla de Enzo Fernández!
El jugador argentino se tomó su pierna y preocupó al cuerpo técnico. El mediocampista se recuperó.
¡Comenzó el partido!
El árbitro francés Francois Letexier dio la orden y ya juegan Argentina y Egipto en Atlanta por los octavos de final del Mundial.
El once de Egipto
La selección de Egipto se enfrenta a la Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 y su director técnico, Hossam Hassan, ya confirmó el 11 titular.
Mostafa Shoubir en el arco; una línea de cuatro defensores con Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia y Karim Hafez; un doble cinco integrado por Emam Ashour y Mohanad Lashin; por delante, Mohamed Salah, Marawan Attia y Haissem Hassan conformarán la línea de tres mediocampistas ofensivos; mientras que Mostafa Zico será el único delantero.
El once confirmado de la Selección Argentina
La Selección argentina ya tiene formación confirmada para enfrentar este martes a Egipto, desde las 13 en Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026.
Emiliano "Dibu" Martínez
Nahuel Molina
Cristian Romero
Lisandro Martínez
Nicolás Tagliafico
Rodrigo De Paul
Leandro Paredes
Enzo Fernández
Alexis Mac Allister
Lionel Messi
Julián Álvarez.