Reforma previsional: los cambios al proyecto, que será debatido el miércoles en sesión especial

Reforma previsional: el Senado debatirá el proyecto en una sesión especial el miércoles

La reforma previsional en Entre Ríos dio un nuevo paso legislativo y será tratada el próximo miércoles en una sesión especial del Senado provincial. El oficialismo emitió el dictamen de mayoría luego de incorporar una serie de modificaciones técnicas al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, mientras que el bloque justicialista presentó una iniciativa alternativa que propone un esquema diferente para garantizar la sustentabilidad del sistema.

La decisión se adoptó tras concluir la ronda de consultas desarrollada en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, donde expusieron representantes de distintos sectores vinculados al sistema previsional, publicó APF.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, senador Gustavo Vergara, confirmó que el proyecto oficial incorporó ocho cambios de último momento para atender observaciones técnicas formuladas durante el debate y por la Fiscalía de Estado.

"La idea es no dilatar más y avanzar cuanto antes", sostuvo el legislador al confirmar que la iniciativa será debatida en una sesión especial convocada para el miércoles.

Los principales cambios del proyecto oficial

El dictamen de mayoría mantiene la declaración de emergencia previsional por el término de dos años, con la posibilidad de una prórroga por otros dos.

Entre las modificaciones incorporadas figura un aporte solidario del 3% para los trabajadores activos cuyos salarios superen los $3 millones, además de una contribución patronal adicional del 3% destinada a financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones.

Otro de los cambios establece la edad jubilatoria en 65 años para los varones y 60 años para las mujeres, mientras que el cálculo del haber inicial se realizará tomando los últimos 15 años de aportes, en lugar de los diez contemplados originalmente.

Reforma previsional: el Senado debatirá el proyecto en una sesión especial el miércoles (foto APF)

La propuesta alternativa del PJ

En paralelo, el bloque del Partido Justicialista presentó un dictamen propio encabezado por el senador Juan Pablo Cosso, que rechaza la declaración de emergencia previsional al considerar que resulta incompatible con una reforma de carácter estructural.

La iniciativa propone que las modificaciones alcancen únicamente a quienes ingresen al Estado provincial en el futuro, preservando los derechos adquiridos por los actuales trabajadores.

Entre sus principales ejes figura la creación del Fondo Entrerriano de Sostenibilidad Previsional, que se financiaría con aportes de la planta política, el 10% de las utilidades del juego online y recursos provenientes de multas por vehículos mal radicados.

El proyecto alternativo también plantea modificaciones para los regímenes especiales. En el caso de los docentes, propone elevar la edad jubilatoria a 59 años para los varones y 57 años para las mujeres, lo que representa un incremento de cinco años respecto del régimen vigente.

En materia de movilidad jubilatoria, el PJ impulsa una fórmula compuesta por un 50% de actualización según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y otro 50% vinculado a la evolución salarial del gremio mayoritario del sector.

Con ambos dictámenes presentados, el Senado provincial debatirá la próxima semana dos propuestas con enfoques diferentes sobre el futuro del sistema previsional entrerriano.