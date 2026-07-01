La movilización contra la reforma previsional reunió este miércoles a organizaciones sindicales y sociales que integran la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones. La concentración comenzó frente al organismo previsional y culminó con una marcha hacia Casa de Gobierno, donde los manifestantes expresaron su rechazo al proyecto legislativo que se analiza en comisiones del Senado entrerriano.

La jornada coincidió con el paro docente de 24 horas convocado por AGMER y AMET, cuyos reclamos incluyeron una urgente convocatoria a paritarias, una mejora salarial y el rechazo a la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial.

Multisectorial en Defensa de la Caja (foto Elonce)

Desde las 9.30, las distintas columnas sindicales comenzaron a concentrarse en inmediaciones de la Caja de Jubilaciones. Posteriormente avanzaron por calle 25 de Junio hasta Santa Fe y desde allí se dirigieron a la explanada de Casa de Gobierno, donde AGMER mantiene un acampe mientras continúa el tratamiento legislativo de la iniciativa.

"Vamos a seguir peleando hasta el último momento"

Durante la movilización, el secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), José María Segura, sostuvo que el objetivo de la protesta fue defender el sistema previsional provincial.

"Ratificar en la calle la voluntad de los trabajadores que aportamos a la Caja para defenderla, de reclamar al Gobierno que no avance con un proyecto que lo único que tiene como resultado es el empobrecimiento de los jubilados y de los trabajadores activos", afirmó.

Además, remarcó: "Vamos a seguir peleando hasta el último momento, esclareciendo a la sociedad y reclamando una decisión correcta".

Multisectorial en Defensa de la Caja se movilizó en Paraná contra el proyecto de reforma previsional

Los reclamos docentes

Por su parte, la integrante de la comisión directiva de Agmer, Susana Cogno, explicó a Elonce que la jornada de protesta formó parte del plan de lucha que impulsa el sindicato.

"Es un día de paro, un día de lucha. Nosotros sostenemos un plan de acción que tiene tres condiciones esenciales: el NO a la reforma previsional, la discusión salarial urgente con una propuesta que contemple nuestras necesidades y mejores condiciones de trabajo", expresó.

Multisectorial en Defensa de la Caja (foto Elonce)

La dirigente indicó que la marcha tuvo como destino "el centro del poder político" y recordó que el acampe frente a Casa de Gobierno continuará mientras se debata el proyecto en la Legislatura entrerriana.

"Advertimos al gobierno de Frigerio que no estamos de acuerdo con la reforma y de hecho está aquí toda la Multisectorial con los distintos sectores que están también trabajando para evitar que este nuevo saqueo a la provincia de Entre Ríos se concrete", manifestó.

"El salario involucra a todos los entrerrianos"

Cogno también aseguró que el reclamo cuenta con respaldo de distintos sectores de la sociedad. "El salario es una cuestión vital que involucra a todos los entrerrianos, porque con un salario tan depreciado como el que tenemos los trabajadores de la educación y los estatales no podemos acceder a mejores condiciones de vida y eso resiente toda la economía popular de la provincia", afirmó.

Multisectorial en Defensa de la Caja (foto Elonce)

La movilización provocó interrupciones al tránsito en distintos puntos del microcentro paranaense, desde donde partieron las columnas sindicales.

La protesta concluyó frente a Casa de Gobierno con la lectura de un documento conjunto elaborado por la Multisectorial, en una jornada marcada por el rechazo a la reforma previsional y el reclamo de una recomposición salarial para estatales y docentes.