Reforma previsional: la senadora Gladys Domínguez anticipó cambios y pidió amplio consenso

La reforma previsional de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos continuó siendo el eje del debate legislativo en el Senado provincial. En ese marco, la senadora por Feliciano, Gladys "Meca" Domínguez, brindó definiciones sobre el tratamiento del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y dejó entrever que varios de los puntos más cuestionados podrían modificarse antes de la votación definitiva.

La legisladora, que integra un bloque unipersonal y ha acompañado iniciativas del oficialismo, remarcó que las comisiones recibieron durante las últimas semanas a funcionarios, especialistas, gremios, representantes de distintos poderes del Estado e instituciones profesionales para enriquecer el análisis del proyecto.

En ese contexto, aseguró que el trabajo parlamentario busca encontrar un equilibrio entre la sustentabilidad financiera del sistema y la preservación de los derechos de los trabajadores activos y jubilados.

Un debate abierto y con cambios en estudio

Domínguez explicó que el proyecto aún está lejos de tener una versión definitiva y sostuvo que varios aspectos permanecen abiertos a la discusión. "Hemos venido trabajando en comisiones, recibiendo y escuchando a todos los funcionarios del Ejecutivo, docentes, estatales, intendentes, gremios, el Colegio de la Abogacía, el Colegio de Contadores, la Magistratura y ahora estuvimos con el expresidente de la Caja, el doctor Daniel Elías, quien me parece que tuvo apreciaciones técnicas muy interesantes. Es un tipo de experiencia que la puede contar desde adentro. Estuvo 16 años siendo presidente de la Caja y en cinco oportunidades presentó una reforma".

La senadora consideró que el análisis trasciende el contenido de una ley puntual. "No estamos hablando de ganadores ni perdedores en esto. Lo que estamos discutiendo no es solamente una ley, sino cómo garantizar que dentro de 10, 20 o 30 años los entrerrianos sigan teniendo la Caja de Jubilaciones y que pueda cumplir sus obligaciones".

Asimismo, manifestó su confianza en que el Senado alcanzará acuerdos. "El desafío en esto creo que es encontrar un equilibrio, que lo vamos a encontrar. Confío enormemente porque en todo el cuerpo de senadores tenemos una buena convivencia".

La base de cálculo y las facultades delegadas

Uno de los aspectos centrales de la discusión es la modificación de la base de cálculo para determinar el haber jubilatorio. El proyecto del Ejecutivo propuso ampliar de 10 a 20 años el período considerado, aunque durante el debate surgió la alternativa de fijarlo en 15 años.

Sobre ese punto, Domínguez fue prudente, aunque reconoció que existen conversaciones para modificar la iniciativa original. "El tema de los años no va a quedar en 20 prácticamente, por lo que vamos charlando, pero no me atrevería a darte mi voto porque sería una falta de respeto hacia todo el equipo. Quiero que se busque con mucha seriedad un buen consenso de poder estar a la altura de las circunstancias para todos los entrerrianos sin lastimar los derechos de nadie".

Otro de los puntos bajo análisis es la declaración de emergencia previsional y las facultades que el proyecto otorga al Poder Ejecutivo. "Creo que también en estas cuestiones hay un ida y vuelta. El tema de declarar la emergencia también está siendo muy discutido".

Consultada específicamente sobre si acompañará las facultades delegadas tal como fueron enviadas por el Ejecutivo, evitó anticipar su postura definitiva.

"Lo vamos a charlar. No quiero faltarle el respeto a los otros bloques, pero hoy todo es posible. Las negociaciones están en el buen sentido, las charlas, los debates, escuchando a toda la gente que sabe la parte muy técnica".

Garantizar la Caja para las próximas generaciones

Durante la entrevista, la legisladora insistió en que la discusión debe proyectarse hacia el futuro del sistema previsional. "Hay derechos adquiridos y que no se pierdan. Por supuesto tratamos de que esto sea lo menos doloroso posible".

También advirtió sobre los cambios demográficos que afectan la sostenibilidad del régimen. "Hoy prácticamente se extendió la vida, nos jubilamos más temprano y vivimos más años. Bienvenido sea, pero también esto ha dificultado y ha generado este desequilibrio".

En ese sentido, sostuvo que la reforma no resolverá por sí sola el déficit, aunque permitirá avanzar hacia un sistema más equilibrado. "Lo que se busca más que nada no es que va a venir a sanear la Caja, sino tratar de equilibrarla y que uno se pueda parar y mirar a las generaciones futuras de jubilados para que ellos también puedan tener esos derechos".

Y añadió una reflexión sobre la responsabilidad de quienes deben tomar la decisión legislativa. "Hay que pararse y pensar que ya sea por acción u omisión uno es responsable. ¿Cómo me paro yo con las futuras generaciones si la Caja no es previsible y no es sostenible en el tiempo? Tenemos que buscar la mejor manera de sanearla y darle garantías a las futuras generaciones para que también tengan una jubilación digna".

La relación con el Gobierno y su decisión política

La senadora también fue consultada sobre su vínculo con el Gobierno provincial y con el peronismo, luego de haber conformado un bloque unipersonal. "Mantenemos una excelente relación los tres bloques. También con la vicegobernadora. Tenemos muy buena relación más allá de las diferencias".

Respecto del Ejecutivo provincial, explicó que priorizó la gestión para su departamento. "Tengo una excelente relación. He encontrado mucha respuesta y mucho respeto. Articulamos gestión porque de lo contrario no llegaría nada a mi departamento".

Domínguez remarcó que su prioridad continúa siendo Feliciano. "Trabajo primeramente por mi departamento, segundo por mi departamento y tercero por mi departamento".

PLAZA MANSILLA - Gladys Domínguez, Senadora De Feliciano

En ese sentido enumeró obras y necesidades históricas. "Necesitamos una ruta, salud, educación, una laguna de decantación, un parque industrial. Siempre hemos sido un norte muy postergado y mi compromiso en política es por ahí".

Su alejamiento del bloque justicialista

La legisladora también explicó qué motivó su alejamiento del bloque mayoritario del PJ. "Cuando veo cosas que no me gustan, no me gustan y no tengo por qué obedecer ni recibir mandatos. La sociedad quiere otra cosa".

Consideró que el escenario político exige nuevas miradas. "Estamos en un momento de leer otras cuestiones. Si no tenemos una lectura para adentro, las cosas no van a cambiar".

Finalmente, evitó anticipar cuál será su futuro político de cara a 2027, aunque dejó una definición sobre el presente. "Hoy por hoy trabajo por mi departamento. El tiempo lo dirá. Voy a estar donde me sienta más cómoda. Hoy trabajo muy bien, consigo mucho a través del Gobierno provincial, estoy bien en mi departamento trabajando y el tiempo dirá. Voy a estar donde la gente me ponga".