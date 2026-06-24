Reforma previsional: senadores oficialistas destacaron el diálogo y anticiparon cambios en el proyecto

El bloque de Senadores de Juntos por Entre Ríos afirmó que el tratamiento legislativo del proyecto de reforma previsional garantizó la participación de los sectores involucrados y sostuvo que la iniciativa original podría incorporar modificaciones.
La reforma previsional en Entre Ríos ingresó en una nueva etapa de análisis luego de que el bloque de Senadores de Juntos por Entre Ríos difundiera un comunicado en el que destacó el proceso de debate desarrollado en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara alta provincial.
Desde el oficialismo señalaron que, durante las distintas jornadas de trabajo, se garantizó la participación de todos los sectores vinculados al proyecto de ley denominado "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional", al que calificaron como una iniciativa de alta sensibilidad institucional, social y económica para la provincia.
En ese marco, remarcaron que funcionarios del Poder Ejecutivo, representantes gremiales, federaciones de jubilados, intendentes, colegios profesionales y especialistas pudieron expresar sus opiniones, formular observaciones y realizar aportes al texto en discusión.
Anticipan una revisión del proyecto
El bloque sostuvo que la instancia de debate permitió enriquecer el trabajo legislativo y reafirmó que el diálogo constituye una herramienta indispensable para construir soluciones sostenibles para el sistema previsional entrerriano.
Asimismo, indicaron que, concluida la etapa de exposiciones, se abrirá un período de análisis pormenorizado del proyecto y de cada una de las propuestas acercadas por los distintos sectores. En ese sentido, consideraron que "seguramente se introducirán modificaciones a la iniciativa original, en función de las observaciones, sugerencias y planteos que fueron acercados en comisión".
Finalmente, adelantaron que durante los próximos días las comisiones continuarán trabajando en la elaboración del dictamen que luego será elevado al recinto del Senado.
Desde el bloque de Juntos por Entre Ríos ratificaron su compromiso con un tratamiento "serio, transparente y participativo", al considerar que las transformaciones del sistema previsional deben construirse con responsabilidad institucional, vocación de diálogo, respeto por los derechos adquiridos y una mirada orientada a garantizar la sustentabilidad futura del régimen jubilatorio provincial.