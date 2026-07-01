Químicos, aluminio y autos: los sectores alcanzados por la baja de las retenciones

El Gobierno nacional formalizó una baja de las retenciones a la industria mediante el Decreto 566/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La medida alcanza a cerca de 1.000 productos industriales y prevé una reducción inmediata para algunos bienes, mientras que para otros se aplicará un cronograma escalonado que culminará en junio de 2027.

El decreto modifica las alícuotas de los derechos de exportación para distintas posiciones de la Nomenclatura Común del Mercosur. En algunos casos, las retenciones a la industria fueron reducidas a 0%; en otros, las alícuotas bajarán de forma progresiva a partir de este mes.

Entre los productos que pasan a tener retenciones cero figuran bienes químicos, acero, aluminio, cobre, zinc, estaño y otros metales industriales. También queda alcanzada parte de la producción automotriz, aunque no la totalidad de la cadena.

Qué sectores tendrán reducción inmediata y cuáles bajarán de forma gradual

El esquema incluye una baja progresiva para determinados petroquímicos, como benceno, tolueno y metanol. También abarca plásticos y resinas, entre ellos polietileno, polipropileno y PVC; fertilizantes seleccionados; caucho natural y sintético; y abrasivos.

En el caso de la industria automotriz, el decreto contempla a automóviles, pick-ups, camiones, ómnibus, carrocerías y algunas autopartes. El Gobierno no eliminó de inmediato las retenciones a la industria para todos esos bienes, sino que fijó distintos plazos y porcentajes de reducción según cada posición arancelaria incluida en los anexos de la norma.

La norma establece dos vías de aplicación. El primer grupo de mercaderías tendrá alícuota de 0%, mientras que el segundo quedará sujeto a un cronograma específico. Para ciertos derivados de hidrocarburos, además, se modifica el porcentaje que se utiliza dentro de la fórmula vigente para calcular el derecho de exportación.

Cómo será la entrada en vigencia

El Decreto 566/2026 fue publicado el 1° de julio. Los artículos vinculados a los cronogramas de reducción comenzaron a regir desde este miércoles, mientras que la eliminación inmediata para las posiciones incluidas en el primer anexo entra en vigencia al día siguiente de la publicación oficial.

Según informó el Ejecutivo, la baja gradual de las retenciones a la industria se extenderá hasta junio de 2027. El argumento oficial es que la medida busca reducir el costo tributario de las exportaciones y mejorar la competitividad de bienes industriales en mercados externos.

La decisión se suma al Decreto 305/2025, que había fijado retenciones cero para más de 4.400 productos industriales. Con la nueva disposición, el Gobierno amplió el alcance de la revisión de derechos de exportación sobre sectores vinculados a metales, químicos, petroquímica, plásticos y producción automotriz.