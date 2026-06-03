El sector agropecuario tendrá acceso a nuevo financiamiento para ampliar su logística

El Gobierno nacional presentó una nueva línea de financiamiento destinada al sector agropecuario para facilitar la compra de vehículos nuevos orientados a tareas productivas y logísticas. La iniciativa fue anunciada en el marco de Agroactiva 2026 y estará instrumentada a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

La herramienta financiera contempla operaciones de leasing que permitirán cubrir hasta el 100% del valor de camiones, semirremolques, acoplados, pickups y utilitarios. Según se informó oficialmente, el objetivo es acompañar la modernización del equipamiento utilizado por productores y empresas del sector.

El esquema está dirigido a productores agropecuarios y pequeñas y medianas empresas vinculadas a la actividad rural. Además, ofrece una tasa fija en pesos desde el 19,45%, junto con plazos de hasta tres años para la devolución del crédito, según informó la Agencia de Noticias Argentinas.

Cómo funcionará la línea para el sector

La nueva línea de financiamiento permitirá realizar pagos tanto en pesos como en dólares, según las condiciones acordadas en cada operación. Los montos previstos por solicitante irán desde un mínimo de 80 millones de pesos hasta un máximo de $6.500 millones.

Desde la Secretaría de Agricultura señalaron que la propuesta busca fortalecer la capacidad logística del campo y facilitar el acceso a unidades de transporte y trabajo para las distintas economías productivas.

Además de las condiciones financieras, el programa contempla beneficios impositivos para quienes accedan al sistema de leasing. Entre ellos, aparece la posibilidad de deducir las cuotas del Impuesto a las Ganancias y diferir el pago del IVA durante el período de vigencia del préstamo.

Otras opciones de crédito para productores

Junto con esta línea de financiamiento, el Gobierno también mantiene disponibles créditos en valor producto destinados a sectores específicos de la producción agropecuaria.

Según se informó, existen alternativas para actividades vinculadas a la soja, la ganadería, los tambos y la producción porcina. En algunos casos, las cuotas pueden fijarse en kilos de novillo o en litros de leche, dependiendo del tipo de inversión realizada.

El esquema apunta a facilitar la compra de animales, equipamiento tecnológico, robots de ordeñe y sistemas de automatización para establecimientos productivos.

Las autoridades nacionales sostienen que estas herramientas buscan incentivar la inversión privada en infraestructura y equipamiento, además de ofrecer mecanismos financieros adaptados a las características del sector agropecuario argentino.