Reforma previsional: el Fiscal de Estado defendió el proyecto ante el Senado

La reforma previsional avanzó este miércoles en la Cámara de Senadores de Entre Ríos con una nueva reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, donde el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, expuso durante dos horas sobre los aspectos jurídicos del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar la Ley 8.732. El encuentro reunió a 13 senadores y contó además con la participación presencial y remota de diputados.

La actividad comenzó a las 9 en la Sala de Comisiones de la Cámara alta, en Casa de Gobierno. La reunión fue encabezada por los presidentes de las comisiones, Gustavo Vergara, de Presupuesto y Hacienda, y Juan Pablo Cosso, de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, quienes continúan coordinando el análisis de la iniciativa denominada "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional".

Durante su presentación, Rodríguez Signes aclaró que su exposición se limitaría a los aspectos jurídicos del proyecto. "La modalidad de trabajo ha sido auspiciosa", afirmó, y explicó que su intervención apuntó a analizar "los aspectos constitucionales y no políticos" de la propuesta legislativa, además de evaluar las herramientas con las que contaría el Estado provincial en caso de que la norma sea judicializada.

"El sistema no soporta más el déficit"

Uno de los ejes centrales de la exposición estuvo vinculado con la situación financiera de la Caja de Jubilaciones. El fiscal sostuvo que "el sistema no soporta más el déficit, que afecta al Tesoro de la provincia", y consideró que esa realidad es "producto de la falta de actualización del sistema", por lo que entendió que la problemática requiere un abordaje inmediato.

Rodríguez Signes remarcó que la Constitución provincial obliga a garantizar la sostenibilidad del régimen previsional y preservar sus pilares fundamentales. En ese sentido, mencionó la edad jubilatoria, los aportes y la movilidad como aspectos que, según indicó, permanecen dentro de los parámetros establecidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Al referirse al capítulo de la emergencia previsto en el proyecto, señaló que "no es la primera vez que se declara" una situación de esas características y recordó antecedentes legislativos. Además, explicó que actualmente "hay una situación de emergencia porque el Tesoro debe poner 43 mil millones de pesos por mes, y estamos pidiendo adelanto de coparticipación", aunque reconoció que ese apartado del texto necesita ajustes en su redacción.

La emergencia y los reclamos a Nación

El funcionario también desarrolló los fundamentos jurídicos que, a su criterio, respaldan la declaración de emergencia previsional. "Hay que fundarla muy bien", sostuvo, y explicó que "las restricciones se defienden mejor con el paraguas de la emergencia". Agregó que esa declaración debe estar debidamente fundamentada y contar con "un plazo determinado o determinable".

Durante el intercambio con los legisladores recordó que "todas las leyes de emergencia han sido judicializadas", aunque afirmó: "No veo la razón para que no se pueda declarar la emergencia en un sector". Para Rodríguez Signes, el principal argumento continúa siendo "la sostenibilidad del sistema", obligación que, según indicó, surge de la propia Constitución entrerriana.

Otro de los temas abordados fue el histórico reclamo que mantiene Entre Ríos contra el Estado nacional por los recursos destinados a la Caja de Jubilaciones. El Fiscal de Estado realizó un repaso de los pactos fiscales firmados desde la década de 1990, de las demandas judiciales iniciadas y de la situación que atraviesan otras provincias con cajas previsionales no transferidas. En ese marco sostuvo que "tener la ley nos facilitaría en las tratativas en este sentido".

Revisión del proyecto y continuidad del debate

Respecto del contenido específico de la iniciativa, Rodríguez Signes aclaró que el proyecto fue elaborado por el Poder Ejecutivo, aunque indicó que desde su función realizó observaciones sobre algunos artículos. Explicó que detectó aspectos que podrían mejorarse desde el punto de vista jurídico y se comprometió a remitir por escrito a los senadores las modificaciones que considera necesarias. "La ley marca pautas, no todo lo resolverá", concluyó.

Una vez finalizada la exposición del Fiscal de Estado, los legisladores continuaron deliberando en comisión. Desde el bloque de Juntos por Entre Ríos informaron que se encuentran en un proceso de revisión integral del proyecto y propusieron convocar a una nueva reunión para el próximo martes 7 de julio, con el objetivo de avanzar hacia la emisión del dictamen correspondiente.

Por su parte, los integrantes del bloque Más para Entre Ríos comunicaron que mantendrán reuniones internas antes de fijar una posición definitiva sobre la iniciativa. Del encuentro participaron los senadores Jaime Benedetti, Marcelo Berthet, Casiano Otaegui, Ramiro Favre, Gladys Domínguez, Martín Oliva, Nancy Miranda, Rafael Cavagna, Claudia Silva, Víctor Sanzberro y Juan Conti, además de los presidentes de ambas comisiones.