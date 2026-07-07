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Incorporarán un aporte voluntario para Bomberos de Gualeguaychú en una tasa municipal

La medida establece un aporte mensual de $1.463,50, que será incorporado en la misma boleta de la Tasa General Inmobiliaria. La contribución alcanzará a propietarios y poseedores de inmuebles ubicados dentro del ejido urbano de la ciudad, pero no será obligatoria.

7 de Julio de 2026
Aporte voluntario para Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú
Aporte voluntario para Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú Foto: Radio Máxima

La medida establece un aporte mensual de $1.463,50, que será incorporado en la misma boleta de la Tasa General Inmobiliaria. La contribución alcanzará a propietarios y poseedores de inmuebles ubicados dentro del ejido urbano de la ciudad, pero no será obligatoria.

Se aprobó por unanimidad este martes la ordenanza promovida por el intendente Mauricio Davico para crear una retribución ciudadana y voluntaria destinada a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San José de Gualeguaychú.

 

La sesión contó con el acompañamiento de integrantes del cuartel quienes presenciaron el tratamiento del proyecto y recibieron una carpeta con una copia de la ordenanza aprobada por el cuerpo legislativo, publicó Radio Máxima.

HCD de Gualeguaych&uacute; (foto R2820)
HCD de Gualeguaychú (foto R2820)

La medida establece un aporte mensual equivalente a 0,5 UTM (actualmente en $1.463,50), que será incorporado en la boleta de la Tasa General Inmobiliaria.

 

La contribución alcanzará a propietarios y poseedores de inmuebles ubicados dentro del ejido urbano de la ciudad, pero no será obligatoria.

 

Quienes no deseen abonarla podrán solicitar su desafectación ante la Dirección de Rentas, mediante un trámite simple. La solicitud podrá ser presentada por el titular registral o sus derechohabientes. También podrá realizarse de manera retroactiva, siempre que el importe no haya sido abonado.

Bomberos Voluntarios de Gualeguaych&uacute; (foto R2820)
Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú (foto R2820)

Los fondos recaudados serán depositados en una cuenta bancaria de titularidad de Bomberos Voluntarios y tendrán un destino específico. Podrán utilizarse para la compra de equipamiento y maquinarias, la capacitación y entrenamiento del personal, obras de infraestructura y otros gastos logísticos vinculados al servicio que presta la institución.

 

El proyecto reconoce el rol de Bomberos Voluntarios en la atención de incendios, emergencias médicas, rescates y eventos de protección civil. También plantea la necesidad de acompañar la modernización de su infraestructura y fortalecer su capacidad operativa para brindar respuestas más eficientes ante situaciones de emergencia.

Bomberos Voluntarios de Gualeguaych&uacute; (foto El Argentino)
Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú (foto El Argentino)

La ordenanza dispone, además, que Bomberos Voluntarios deberá presentar informes semestrales ante el Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante de Gualeguaychú. Allí deberá detallar el balance del período, el programa de inversiones, el destino de los fondos recaudados y los resultados obtenidos.

 

La iniciativa fue elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal con la firma del intendente Mauricio Davico y del secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde, y fue aprobada por unanimidad por el cuerpo legislativo durante la IX Sesión Ordinaria.

Temas:

Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú aporte voluntario HCD de Gualeguaychú
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