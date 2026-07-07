El Museo Casa de Gobierno celebrará este miércoles su 10° aniversario con un festival abierto al público que combinará música, danza, gastronomía, emprendedores y propuestas culturales para poner en valor la identidad entrerriana. La actividad se desarrollará entre las 12 y las 18 en los alrededores de la Casa de Gobierno provincial.

Al respecto, la coordinadora del museo, Estela Richard, explicó a Elonce que la propuesta fue organizada bajo el lema "10 años de historia, identidad y ciudadanía", con la participación de municipios y comunas de distintos puntos de la provincia.

"El museo cumple 10 años y, en ese marco, propusimos un festival convocando a los distintos municipios y comunas para seguir dando a conocer nuestra identidad entrerriana", señaló.

El Museo Casa de Gobierno celebrará sus 10 años con un festival de identidad entrerriana

Música, gastronomía y cultura de toda la provincia

Richard indicó que el encuentro reunirá a representantes de 15 localidades, que participarán con espectáculos artísticos, stands informativos, propuestas turísticas y degustaciones de productos regionales.

"Vamos a trabajar con Manos Entrerrianas, con emprendedores y artesanos. También habrá cocina en vivo con cocineros entrerrianos", adelantó. Entre las propuestas gastronómicas se destacó la preparación de un chupín de pescado ahumado, a cargo de un cocinero de Victoria.

Además, participarán distintas colectividades que forman parte de la diversidad cultural de Entre Ríos. "Van a estar representadas las colectividades de Venezuela, Haití y el Piamonte, también con propuestas gastronómicas", detalló.

Actividades para toda la familia

Durante la jornada también habrá recorridos guiados por el museo y la presentación de un nuevo espacio destinado a las infancias. "Vamos a presentar la ludoteca del museo para acercar la historia y la identidad a los más chicos de una manera más lúdica", explicó Richard.

Las actividades comenzarán a las 12 con el acto institucional y el descubrimiento de una placa conmemorativa. Desde las 13 se pondrá en marcha el escenario principal con la presentación de la Banda Municipal de Música de Cerrito.

"Los esperamos con patio de comidas y también con una propuesta de merienda para toda la familia", invitó la coordinadora.

Un espacio para fortalecer la identidad entrerriana

La directora general de Museos y Patrimonio, Maia Rodríguez, destacó que el aniversario coincide con otra fecha significativa para la historia argentina. "El Museo Casa de Gobierno nació en el marco del Bicentenario de la Independencia y cumple 10 años mostrando, poniendo en valor y visibilizando la identidad entrerriana", expresó a Elonce.

Además recordó que durante este año el museo desarrolló diversas propuestas vinculadas a la gastronomía, la vexilología, los escudos provinciales y exposiciones de municipios y comunas. "Es un espacio muy importante para mostrarnos todos y mostrar nuestra identidad", afirmó.

Emprendedores de toda la provincia

La directora general de Economía Social, Rosario Ledri, valoró la participación de Manos Entrerrianas en el evento y destacó el impacto que estas iniciativas tienen para los pequeños productores.

"Van a participar 25 emprendedores de distintos lugares de la provincia, como La Paz, Sauce Montrull, Cerrito y Paraná, con productos de regalería, bijouterie, textiles y aromas", explicó.

"Estos eventos son una vidriera muy importante para su comercialización y para mostrar el enorme potencial que tienen los emprendedores entrerrianos", agregó.

La grilla artística

El escenario reunirá durante toda la tarde a artistas y delegaciones de distintos puntos de Entre Ríos. Participarán la Banda Municipal de Música de Cerrito, Ballet de Villa Urquiza, unipersonal teatral de Caseros, un dúo musical de La Paz, agrupaciones de tango de Rosario del Tala, Camila Zapata de Paraná, el ballet de San Benito, Faustino Figueroa de Victoria, el ballet de Viale, el conjunto musical de Urdinarrain y Juan Tomasi, entre otros artistas.

La propuesta será con entrada libre y gratuita, con el objetivo de celebrar una década del museo y fortalecer el sentido de pertenencia de todos los entrerrianos.